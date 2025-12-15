https://ria.ru/20251215/lenoblast-2062110022.html
Ленобласть получила три гран-при премии "Регионы туризма и гостеприимства"
Ленобласть получила три гран-при премии "Регионы туризма и гостеприимства" - РИА Новости, 15.12.2025
Ленобласть получила три гран-при премии "Регионы туризма и гостеприимства"
Ленинградская область получила три гран-при Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T12:41:00+03:00
2025-12-15T12:41:00+03:00
2025-12-15T12:41:00+03:00
ленинградская область
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023679604_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_bd3563f08a52b993ac546e213efb1ca9.jpg
https://ria.ru/20251215/festival-2062077676.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023679604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_efa41ab3ab2763380876e52d963f0529.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко
Ленобласть получила три гран-при премии "Регионы туризма и гостеприимства"
Ленобласть получила три награды премии "Регионы туризма и гостеприимства"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Ленинградская область получила три гран-при Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"В копилке хлебосольной Ленобласти — три гран-при Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства". Команда47 лучшая в номинациях: "Регион музейного туризма", "Регион промышленного туризма" и "Регион MICE-туризма". Мы были представлены в трёх номинациях — и в каждой из них взяли первое место", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, три победы в таких непохожих сферах, как культура, промышленность, бизнес, это самое убедительное доказательство, что Ленинградская область развивается комплексно. "Создаем современный регион не только для туризма, но и для жизни. Так держать", - отметил Дрозденко.
Всероссийская премия "Регионы туризма и гостеприимства" призвана отметить лучшие региональные практики, которые способствуют развитию внутреннего и въездного туризма в России. Как отмечают организаторы, она послужила площадкой для обмена опытом, продвижения успешных инициатив и усиления туристической привлекательности российских регионов. Премия входит в экосистему въездного и внутреннего туризма страны "Россия вдохновляет на путешествия".