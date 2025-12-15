Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть получила три гран-при премии "Регионы туризма и гостеприимства"
Ленинградская область
 
15.12.2025
Ленобласть получила три гран-при премии "Регионы туризма и гостеприимства"
Ленобласть получила три гран-при премии "Регионы туризма и гостеприимства"
Ленинградская область получила три гран-при Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 15.12.2025
Ленобласть получила три гран-при премии "Регионы туризма и гостеприимства"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Ленинградская область получила три гран-при Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"В копилке хлебосольной Ленобласти — три гран-при Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства". Команда47 лучшая в номинациях: "Регион музейного туризма", "Регион промышленного туризма" и "Регион MICE-туризма". Мы были представлены в трёх номинациях — и в каждой из них взяли первое место", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, три победы в таких непохожих сферах, как культура, промышленность, бизнес, это самое убедительное доказательство, что Ленинградская область развивается комплексно. "Создаем современный регион не только для туризма, но и для жизни. Так держать", - отметил Дрозденко.
Всероссийская премия "Регионы туризма и гостеприимства" призвана отметить лучшие региональные практики, которые способствуют развитию внутреннего и въездного туризма в России. Как отмечают организаторы, она послужила площадкой для обмена опытом, продвижения успешных инициатив и усиления туристической привлекательности российских регионов. Премия входит в экосистему въездного и внутреннего туризма страны "Россия вдохновляет на путешествия".
Ежегодный гастрономический фестиваль Корюшка идет! в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Фестиваль "Корюшка идет!" стал победителем премии "Признание и влияние"
