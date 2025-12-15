Ленобласть получила три гран-при премии "Регионы туризма и гостеприимства"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Ленинградская область получила три гран-при Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В копилке хлебосольной Ленобласти — три гран-при Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства". Команда47 лучшая в номинациях: "Регион музейного туризма", "Регион промышленного туризма" и "Регион MICE-туризма". Мы были представлены в трёх номинациях — и в каждой из них взяли первое место", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, три победы в таких непохожих сферах, как культура, промышленность, бизнес, это самое убедительное доказательство, что Ленинградская область развивается комплексно. "Создаем современный регион не только для туризма, но и для жизни. Так держать", - отметил Дрозденко.