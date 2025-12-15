Комплексная поддержка: как помогают участникам СВО в Ленинградской области

Помощь участникам специальной военной операции и их семьям – один из приоритетов для Ленинградской области. Регион предоставляет им свыше 90 различных выплат, льгот, компенсаций и услуг в сфере соцзащиты, здравоохранения, образования, труда и занятости и многих других. Также в Ленобласти реализован масштабный проект поддержки бойцов – не имеющий аналогов в России Кластер комплексного сопровождения и реабилитации ветеранов и участников СВО. Подробнее о том, на какую помощь могут рассчитывать герои и их родные в Ленобласти, читайте в материале РИА Новости.

Помощь в любой ситуации

Поддержка предусмотрена с момента поступления на военную службу, во время ее прохождения, при возвращении в мирную жизнь и в случае потери кормильца.

Для тех, кто заключает контракт о прохождении военной службы в Ленобласти, сумма единовременных выплат может составить более 2,8 миллиона рублей. А гражданам, проживающим в других субъектах РФ, компенсируют стоимость проезда до пункта отбора на службу по контракту.

Также контрактники могут получить земельный сертификат и после окончания службы бесплатно получить земельный участок в собственность или выбрать единовременную выплату.

В период прохождения военной службы участникам СВО и членам их семей компенсируются расходы на оплату услуг ЖКХ, предоставляются льготы на проезд в общественном транспорте. Кроме того, дополнительную помощь получают жены участников СВО во время беременности, а для детей предусмотрены особые права в сфере образования, воспитания, отдыха и оздоровления. Также членам семей участников СВО помогают с трудоустройством и не только.

Бойцам, получившим ранение на фронте, единовременно выплачивают от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. А после увольнения с военной службы участникам СВО, получающим услуги социального сопровождения в филиале фонда "Защитники Отечества" по региону, предоставляется единовременная денежная выплата.

Поддержка семей героев

Особое внимание власти Ленинградской области уделяют поддержке семей погибших героев. Для них установлены выплаты в размере до 2 миллионов рублей, в том числе ежемесячные – детям и родителям ветеранов.

Также члены семьи погибшего ветерана боевых действий имеют право на получение земельного участка в общую долевую собственность. Те, кто получает ежемесячную выплату по линии Социального фонда России (СФР), пользуются льготным проездом в наземном транспорте и метро.

Дети погибших ветеранов сохраняют право на получение мест в детском саду вне очереди, на первоочередные места в школах, группах продленного дня и программах дополнительного образования. Они также могут бесплатно питаться во время обучения в школах и колледжах, получать стипендии Губернатора Ленинградской области при обучении в СПО и вузах. Указанные меры поддержки распространяются также на братьев и сестер погибших участников СВО.

Члены семей погибших участников СВО могут получить единовременную денежную выплату на проведение капремонта жилых домов. Супруги погибших военнослужащих освобождены от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил включительно.

Более 3 тысяч обращений обработано региональным штабом Комитета семей воинов Отечества Ленинградской области. Это и просьбы помочь с документами, и поиск и возвращение попавших в плен, и выезды в госпиталя к раненым бойцам. Разработано 454 правовых чек-листа для постоянно обновляющейся рубрики "Правовая поддержка" в соцсетях. КСВО ежемесячно проводит выездные семинары в районах области, городах и поселениях, а также вебинары по правовой и социальной поддержке участников СВО и членов их семей. Более 7 тысяч детей и членов семей участников спецоперации посетили музеи, выставки, концерты, елки, в том числе Кремлевскую елку.

Уникальный кластер

Для комплексной поддержки участников СВО и их семей во Всеволожском районе работает Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО, созданный на базе Мультицентра. Он включает объекты социальной инфраструктуры, реабилитации, адаптации и высокотехнологичного протезирования. Все это позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому участнику СВО.

Мультицентр открылся в 2015 году с целью профессиональной подготовки людей с инвалидностью и ОВЗ. В августе 2016 года его возглавила Ирина Дрозденко. Под ее руководством сформировалась команда профессионалов: психологов, социальных педагогов, дефектологов, инженеров, воспитателей и специалистов во многих других областях.

За 10 лет обучение в центре прошли почти 1,8 тысячи человек, и 70% из них нашли работу. В 2022 году открылся первый в регионе Дом сопровождаемого проживания, где люди с инвалидностью могли осваивать бытовые навыки. Выпускники учились самостоятельной жизни, получали квартиры, создавали семьи.

"Круг людей, которые могли получить помощь, постепенно расширялся. В 2025 году Мультицентр начал работу с ветеранами и участниками СВО, а также членами их семей. Так появился Кластер комплексного сопровождения и реабилитации. Для бойцов создали новые обучающие программы, открыли учебно-тренировочную гостиницу, центр адаптивной физической культуры и центр высокотехнологичного протезирования", – отметила Ирина Дрозденко.

Таким образом, по ее словам, Мультицентр вышел на новый уровень, подтвердив свою значимость на федеральном уровне. Кластер комплексного сопровождения ветеранов СВО — пока единственный в России. Сюда регулярно приезжают делегации из регионов РФ и стран СНГ, чтобы перенять опыт.

Уникальность проекта в том, что это единая система оказания широкого спектра услуг участникам, ветеранам спецоперации и их семьям для полноценного возвращения к мирной жизни.

От протезирования до трудоустройства

Вернувшись с фронта, бойцы могут пройти и медицинскую, и психологическую реабилитацию на базе кластера. Например, здесь им готовы провести высокотехнологичное протезирование, помочь в решении бытовых, юридических и социальных вопросов.

В Центре адаптивной физической культуры бойцы проходят медицинскую реабилитацию в период до и после протезирования конечностей. Также в структуре кластера – межрегиональный Центр высокотехнологичного протезирования "Мультипротез", созданный для обеспечения протезами участников СВО, Лечебно-восстановительный центр на Ириновском проспекте, где принимают военнослужащих на долечивание, травматолого-ортопедическое отделение №3 Морозовской больницы. Всеволожская клиническая межрайонная больница (ВКМБ) покрывает потребности в медуслугах для демобилизованных граждан.

В планах – создать Центр по ремонту и обслуживанию технических средств реабилитации. Кроме того, бойцы участвуют в проекте "Проверено СВОими", тестируя объекты инфраструктуры на доступность.

Также в системе кластера – ФОК с бассейном "Всеволожск", Центр зимних видов спорта и стадион. На этапе проектирования – ЖК "Квартал Героев" и технопарк "Народный ВПК".

Поправив здоровье, участники СВО могут задуматься и о новой работе. Ветераны спецоперации могут бесплатно пройти краткосрочные курсы и получить новую профессию, а также найти работу с помощью специалистов кластера. Помощь с трудоустройством получают и родственники участников СВО. В частности, ресурсы для переобучения предоставляет Всеволожский агропромышленный техникум. На территории кластера есть бесплатная гостиница на 19 мест, где можно жить во время учебы.

Например, в списке новых профессий для бойцов и членов их семей: графический дизайнер, оператор трехмерной печати, сборщик БПЛА, оператор видеонаблюдения, оператор станков с ЧПУ, оператор цифровой печати, специалист по 1С складскому учету, сварщик, мастер по пошиву армейского снаряжения и многие другие.

За каждым участником СВО закрепляется персональный куратор – карьерный консультант, который помогает не только оформить все необходимые документы, но и составляет персональный план работы с учетом индивидуальных компетенций, интересов и мотивации. После проведения оценки профессиональных, личностных качеств и профессионального опыта, персональный куратор подбирает подходящие сферы деятельности, перспективные направления подготовки и переподготовки – организует комплексную социальную адаптацию к современным требованиям рынка труда.

Бизнес героев

Чтобы участникам СВО было проще трудоустроиться, в Ленинградской области разработан регламент межведомственного взаимодействия, его цель – обеспечить 100% охвата услугами службы занятости ветеранов СВО, нуждающихся в трудоустройстве.

Для ветеранов, которые мечтают открыть собственное дело, власти Ленобласти предусмотрели гранты и льготные микрозаймы на развитие бизнеса. В регионе установлена льгота по налогу на упрощенную систему налогообложения в размере 1% вместо 6% для налоговой базы "Доходы". А для развития предпринимательских компетенций запущена обучающая программа "Бизнес Героев 47".

А тем, кто захочет подойти к вопросу более основательно и получить среднее профессиональное или высшее образование в очной форме, предусмотрено назначение именной губернаторской стипендии.

Пакет мер поддержки обеспечивает равные права героям и их семьям независимо от статуса военной службы и от того, в каких формированиях человек выполнял и выполняет боевые задачи. Комплекс мер постоянно расширяется, региональное законодательство оперативно трансформируется в соответствии с запросами участников СВО и их семей.

К управлению регионом

Первый поток губернаторской образовательной программы "Герои команды 47" – аналога президентской программы "Время героев", нацеленной на подготовку управленческих кадров для госсектора, укомплектован 47 участниками и ветеранами СВО, прошедшими тщательный отбор. В их числе 11 ветеранов награждены Медалью "За отвагу", 6 кавалеров Ордена Мужества, 5 награждены Медалями Суворова и 4 Медалями Жукова.

Образовательный процесс включает несколько модулей теории и практические занятия.