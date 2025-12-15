МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Наблюдатели МАГАТЭ стыдливо не говорят, что ВСУ несут ответственность за удары по Запорожской АЭС, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Упомяну Запорожскую атомную электростанцию, где наблюдатели МАГАТЭ присутствуют уже год, если не больше. Каждый раз, когда украинцы бомбят объекты этой атомной станции, наблюдатели МАГАТЭ стыдливо говорят, что не знают, откуда прилетели эти беспилотники и снаряды. Это тоже неправильно", - сказал министр в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
