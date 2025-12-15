МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Наблюдатели МАГАТЭ стыдливо не говорят, что ВСУ несут ответственность за удары по Запорожской АЭС, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.