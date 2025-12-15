Лавров призвал закрепить принцип невмешательства в дела Каспия

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Принцип невмешательства внекаспийских стран в дела региона должен быть окончательно закреплен, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Кстати, все страны каспийской "пятёрки" ратифицировали эту конвенцию (о правовом статусе Каспийского моря - ред.). На очереди только Исламская Республика Иран. Учитывая быстрое и бурное развитие событий в мире и вокруг этой части Евразии, важно окончательно закрепить принцип невмешательства внекаспийских стран в дела региона. Поэтому мы очень рассчитываем на ратификацию Тегераном этой конвенции", - сказал министр в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит РФ 17 декабря, запланированы переговоры с Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств намерены подробно обсудить актуальную международную проблематику, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также обменяться мнениями по региональным сюжетам, представляющим взаимный интерес.
В каспийскую пятерку входят Туркмения, Россия, Азербайджан, Иран и Казахстан.