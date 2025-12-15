Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал закрепить принцип невмешательства в дела Каспия - РИА Новости, 15.12.2025
22:53 15.12.2025
Лавров призвал закрепить принцип невмешательства в дела Каспия
Лавров призвал закрепить принцип невмешательства в дела Каспия - РИА Новости, 15.12.2025
Лавров призвал закрепить принцип невмешательства в дела Каспия
Принцип невмешательства внекаспийских стран в дела региона должен быть окончательно закреплен, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.12.2025
в мире, россия, иран, каспийское море, сергей лавров, аббас аракчи
В мире, Россия, Иран, Каспийское море, Сергей Лавров, Аббас Аракчи
Лавров призвал закрепить принцип невмешательства в дела Каспия

Лавров: нужно закрепить принцип невмешательства внекаспийских стран в регион

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Принцип невмешательства внекаспийских стран в дела региона должен быть окончательно закреплен, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Кстати, все страны каспийской "пятёрки" ратифицировали эту конвенцию (о правовом статусе Каспийского моря - ред.). На очереди только Исламская Республика Иран. Учитывая быстрое и бурное развитие событий в мире и вокруг этой части Евразии, важно окончательно закрепить принцип невмешательства внекаспийских стран в дела региона. Поэтому мы очень рассчитываем на ратификацию Тегераном этой конвенции", - сказал министр в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит РФ 17 декабря, запланированы переговоры с Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств намерены подробно обсудить актуальную международную проблематику, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также обменяться мнениями по региональным сюжетам, представляющим взаимный интерес.
В каспийскую пятерку входят Туркмения, Россия, Азербайджан, Иран и Казахстан.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россия и Казахстан договорились о сохранении водных ресурсов Каспия
12 ноября, 17:31
 
