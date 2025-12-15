МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Европе пытаются препятствовать разумным высказываниям о России, В Европе пытаются препятствовать разумным высказываниям о России, заявил глава МИД Сергей Лавров.

« "Сейчас они, правда, начинают ругаться между собой — можно ли своровать российские деньги? Какие-то здравые голоса там звучат, но их пытаются потопить в "окриках" из Брюсселя", — сказал он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".

Говоря об "окриках из Брюсселя", министр отметил, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не зря во многих СМИ именуют "фюрер Урсула".

Лавров добавил, что Европа неоднократно в истории становилась источником кризисов и бед: рабовладельчества, крестовых походов, колониализма и мировых войн. Континент также проигнорировал все шансы на участие в урегулировании конфликта на Украине.

« "Запад пропускает мимо ушей все то, что относится к реальным фактам. Мы напоминаем об этом в ООН, в ОБСЕ. Я уже около десяти раз встречался с послами, аккредитованными в Москве. Мы приводим документальные факты и наш анализ ситуации вокруг украинского кризиса. Запад был предупрежден с самого начала", — указал дипломат.

Сегодня стало известно, что в Арбитражный суд Москвы поступил иск ЦБ к депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей . Банк принял такое решение из-за попыток ЕС украсть замороженные активы. Регулятор пояснил, что действия Euroclear нанесли вред ЦБ из-за невозможности распоряжаться средствами.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.