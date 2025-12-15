Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о попытках заглушить здравые голоса в Европе по поводу России - РИА Новости, 15.12.2025
21:47 15.12.2025 (обновлено: 22:17 15.12.2025)
Лавров заявил о попытках заглушить здравые голоса в Европе по поводу России
Лавров заявил о попытках заглушить здравые голоса в Европе по поводу России
В Европе пытаются препятствовать разумным высказываниям о России, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 15.12.2025
Лавров заявил о попытках заглушить здравые голоса в Европе по поводу России

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Европе пытаются препятствовать разумным высказываниям о России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Сейчас они, правда, начинают ругаться между собой — можно ли своровать российские деньги? Какие-то здравые голоса там звучат, но их пытаются потопить в "окриках" из Брюсселя", — сказал он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
"Чревато проблемами". Запад испугался мести Москвы за активы
12 декабря, 08:00
Говоря об "окриках из Брюсселя", министр отметил, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не зря во многих СМИ именуют "фюрер Урсула".
Лавров добавил, что Европа неоднократно в истории становилась источником кризисов и бед: рабовладельчества, крестовых походов, колониализма и мировых войн. Континент также проигнорировал все шансы на участие в урегулировании конфликта на Украине.
"Запад пропускает мимо ушей все то, что относится к реальным фактам. Мы напоминаем об этом в ООН, в ОБСЕ. Я уже около десяти раз встречался с послами, аккредитованными в Москве. Мы приводим документальные факты и наш анализ ситуации вокруг украинского кризиса. Запад был предупрежден с самого начала", — указал дипломат.
Сегодня стало известно, что в Арбитражный суд Москвы поступил иск ЦБ к депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей. Банк принял такое решение из-за попыток ЕС украсть замороженные активы. Регулятор пояснил, что действия Euroclear нанесли вред ЦБ из-за невозможности распоряжаться средствами.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Европа наконец нашла, на кого повесить воровство российских активов
10 ноября, 08:00
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Россия и Европа: будущее отношений под большим вопросом
21 ноября, 08:00
 
