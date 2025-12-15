АНКАРА, 15 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение между Европой и Россией, при этом Брюссель сталкивается с последствиями собственных непродуманных решений, такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по международным отношениям Симург Авджы.

По словам турецкого эксперта, ответственность за эскалацию лежит не на Москве, а на европейских странах и США, которые, по словам эксперта, привели к власти нынешнее руководство Украины и затем оказали ему масштабную военную поддержку.

"Россия последовательно выступает против расширения НАТО к своим границам, расценивая этот процесс как прямую угрозу своей безопасности. Происходящее следует рассматривать не как конфликт между Украиной и Россией, а как риск будущего возможного военного столкновения между Европой и Россией, в которое вовлечена Украина", - уточнил собеседник РИА Новости.