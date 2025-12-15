https://ria.ru/20251215/konflikt-2062032117.html
Эксперт рассказал о риске военного столкновения между Европой и Россией
Эксперт рассказал о риске военного столкновения между Европой и Россией - РИА Новости, 15.12.2025
Эксперт рассказал о риске военного столкновения между Европой и Россией
Конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение между Европой и Россией, при этом Брюссель сталкивается с последствиями собственных... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T06:17:00+03:00
2025-12-15T06:17:00+03:00
2025-12-15T06:17:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/28/1551842806_0:246:3076:1976_1920x0_80_0_0_060f9003701e85797286f79d348974a7.jpg
https://ria.ru/20251214/kiselev-2062010510.html
https://ria.ru/20251213/mid-2061862230.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/28/1551842806_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bc58a735b699323b24c80ed41ff618e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, европа, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Европа, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Эксперт рассказал о риске военного столкновения между Европой и Россией
Авджы: конфликт на Украине может перерасти в военное столкновение ЕС и России
АНКАРА, 15 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение между Европой и Россией, при этом Брюссель сталкивается с последствиями собственных непродуманных решений, такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по международным отношениям Симург Авджы.
По словам турецкого эксперта, ответственность за эскалацию лежит не на Москве, а на европейских странах и США, которые, по словам эксперта, привели к власти нынешнее руководство Украины и затем оказали ему масштабную военную поддержку.
"Россия последовательно выступает против расширения НАТО к своим границам, расценивая этот процесс как прямую угрозу своей безопасности. Происходящее следует рассматривать не как конфликт между Украиной и Россией, а как риск будущего возможного военного столкновения между Европой и Россией, в которое вовлечена Украина", - уточнил собеседник РИА Новости.
Ранее 4 декабря издание Kyiv Post сообщило, что в Европе
обеспокоены возможным сближением позиций России
и США
на фоне прошедшей встречи российского лидера Владимира Путина
со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом
и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером
Помощник президента России Юрий Ушаков
назвал переговоры с американскими представителями в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.