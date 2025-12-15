Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о риске военного столкновения между Европой и Россией - РИА Новости, 15.12.2025
06:17 15.12.2025
Эксперт рассказал о риске военного столкновения между Европой и Россией
в мире
россия
сша
европа
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
мирный план сша по украине
в мире, россия, сша, европа, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Европа, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 15 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение между Европой и Россией, при этом Брюссель сталкивается с последствиями собственных непродуманных решений, такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по международным отношениям Симург Авджы.
По словам турецкого эксперта, ответственность за эскалацию лежит не на Москве, а на европейских странах и США, которые, по словам эксперта, привели к власти нынешнее руководство Украины и затем оказали ему масштабную военную поддержку.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Лидеры ЕС сами испортили отношения и с Россией, заявил Киселев
Вчера, 23:23
"Россия последовательно выступает против расширения НАТО к своим границам, расценивая этот процесс как прямую угрозу своей безопасности. Происходящее следует рассматривать не как конфликт между Украиной и Россией, а как риск будущего возможного военного столкновения между Европой и Россией, в которое вовлечена Украина", - уточнил собеседник РИА Новости.
Ранее 4 декабря издание Kyiv Post сообщило, что в Европе обеспокоены возможным сближением позиций России и США на фоне прошедшей встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры с американскими представителями в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Захарова назвала политику ЕС в отношении России театром абсурда
13 декабря, 17:10
 
