Португальский футболист напал на пассажира, снимавшего его на телефон

Видео с инцидентом распространилось в социальных сетях. В ролике футболист подходит к снимавшему его пассажиру и вступает с ним в словесную перепалку, после чего хватает его за руку и останавливает съемку. При этом сначала Канселу обменивается шуточными репликами с автором видео.