Рейтинг@Mail.ru
Португальский футболист напал на пассажира, снимавшего его на телефон - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:27 15.12.2025 (обновлено: 16:37 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/kanselu-2062122926.html
Португальский футболист напал на пассажира, снимавшего его на телефон
Португальский футболист напал на пассажира, снимавшего его на телефон - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Португальский футболист напал на пассажира, снимавшего его на телефон
Португальский защитник футбольного клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" Жуан Канселу напал на пассажира самолета, который снимал его на телефон во время... РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T13:27:00+03:00
2025-12-15T16:37:00+03:00
футбол
аль-хиляль (эр-рияд)
спорт
вокруг спорта
скандал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850542079_426:0:2923:1405_1920x0_80_0_0_ed6b46f4a5a335ad87dfef4fb6b58e03.jpg
/20251215/safonov-2062111717.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850542079_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_1aaa5c88740a40884dd6c1d23a575655.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
аль-хиляль (эр-рияд), спорт, вокруг спорта, скандал
Футбол, Аль-Хиляль (Эр-Рияд), Спорт, Вокруг спорта, скандал
Португальский футболист напал на пассажира, снимавшего его на телефон

Защитник "Аль-Хиляля" Канселу напал на снимавшего его на телефон пассажира

© пресс-служба клуба "Бавария"Жуан Канселу
Жуан Канселу - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© пресс-служба клуба "Бавария"
Жуан Канселу. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Португальский защитник футбольного клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" Жуан Канселу напал на пассажира самолета, который снимал его на телефон во время полета, сообщает As.
Видео с инцидентом распространилось в социальных сетях. В ролике футболист подходит к снимавшему его пассажиру и вступает с ним в словесную перепалку, после чего хватает его за руку и останавливает съемку. При этом сначала Канселу обменивается шуточными репликами с автором видео.
Канселу 31 год, в текущем сезоне он сыграл десять матчей за "Аль-Хиляль" и забил один мяч. Спортсмен также выступал за португальскую "Бенфику", испанские "Барселону" и "Валенсию", итальянские "Интер" и "Ювентус", немецкую "Баварию", а также за английский "Манчестер Сити", в составе которого стал трехкратным чемпионом страны. На счету защитника 64 матча и 12 голов за сборную Португалии.
Игроки французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен перед вылетом в Катар - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"ПСЖ" удалил Сафонова с группового фото
Вчера, 12:46
 
ФутболАль-Хиляль (Эр-Рияд)СпортВокруг спортаскандал
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Сибирь
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала