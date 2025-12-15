Португальский футболист напал на пассажира, снимавшего его на телефон

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Португальский защитник футбольного клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" Жуан Канселу напал на пассажира самолета, который снимал его на телефон во время полета, сообщает As.
Видео с инцидентом распространилось в социальных сетях. В ролике футболист подходит к снимавшему его пассажиру и вступает с ним в словесную перепалку, после чего хватает его за руку и останавливает съемку. При этом сначала Канселу обменивается шуточными репликами с автором видео.
Канселу 31 год, в текущем сезоне он сыграл десять матчей за "Аль-Хиляль" и забил один мяч. Спортсмен также выступал за португальскую "Бенфику", испанские "Барселону" и "Валенсию", итальянские "Интер" и "Ювентус", немецкую "Баварию", а также за английский "Манчестер Сити", в составе которого стал трехкратным чемпионом страны. На счету защитника 64 матча и 12 голов за сборную Португалии.
