У Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 15.12.2025
23:05 15.12.2025
У Камчатки произошло землетрясение
У Камчатки произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 6,3 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального... РИА Новости, 15.12.2025
петропавловск-камчатский
тихий океан
камчатка
российская академия наук
петропавловск-камчатский
тихий океан
камчатка
Новости
ru-RU
петропавловск-камчатский, тихий океан, камчатка, российская академия наук
Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Камчатка, Российская академия наук
У Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 6,3 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 19:33:07 (07.33 вторника по местному времени, 22.22 понедельника мск – ред.). Координаты: 51.7006 северной широты, 161.0912 восточной долготы. Магнитуда 6,3", - поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале.
Эпицентр подземного толчка располагался в 227 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина гипоцентра составила около 75 километров, добавили в службе.
Интенсивность землетрясения в Петропавловске-Камчатском, по предварительной оценке, составила 3.
В ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю позже отметили в Telegram-канале, что угроза цунами не объявлялась.
Петропавловск-КамчатскийТихий океанКамчаткаРоссийская академия наук
 
 
