Гросси оценил роль России в урегулировании иранской ядерной программы
16:18 15.12.2025 (обновлено: 16:19 15.12.2025)
Гросси оценил роль России в урегулировании иранской ядерной программы
Гросси оценил роль России в урегулировании иранской ядерной программы

Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси . Архивное фото
ВЕНА, 15 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Россия могла бы сыграть очень важную роль в содействии урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Очень важную", - сказал Гросси, отвечая на вопрос, какую роль могла бы сыграть Россия в содействии урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Россия не угрожала ядерным оружием, заявил Гросси
14:29
14:29
По словам главы МАГАТЭ, он обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, главой "Росатома" Алексеем Лихачевым и с представителями министерства обороны.
"Мой посыл здесь всегда последователен. Россия является депозитарием ДНЯО и более 50 лет вместе с Соединенными Штатами играет ключевую роль в этих вопросах. И Россия играла незаменимую роль во всем, что касалось Ирана. Например, в переговорах и заключении Совместного всеобъемлющего плана действий, а затем и в попытках его восстановления", - пояснил Гросси.
И после этого, по его словам, особенно после июньских ударов, состоялся целый ряд контактов.
"Иранские делегации регулярно приезжали в Москву и проводили встречи на самом высоком уровне, включая встречи с президентом, где этот вопрос обсуждался. Поэтому я считаю, что у Москвы есть возможность вести постоянный диалог с Ираном", - уточнил он.
Гросси заявил о кризисе роли ООН в предотвращении конфликтов
14:45
14:45
При этом гендиректор Агентства отметил, что "не ему указывать", что делать российской стороне.
"Но я могу сказать, что рад возможности доносить свои оценки и послания до российского правительства. И я считаю, что Россия всегда очень четко поддерживала режим нераспространения", - отметил он.
Гросси подчеркнул, что для него это абсолютно необходимо.
"Мы не можем позволить себе потерять Россию как опору нераспространения. Это был бы сокрушительный удар по всему режиму нераспространения. Я действительно считаю, что у России незаменимая роль, но как именно и когда ее играть — решает сама Россия", - заключил он.
Гросси объяснил выбор маршрута экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС через Россию
13 декабря, 11:39
13 декабря, 11:39
 
В миреРоссияМоскваИранРафаэль ГроссиВладимир ПутинСергей ЛавровМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
