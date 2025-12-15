https://ria.ru/20251215/grossi-2062170900.html
Гросси оценил роль России в урегулировании иранской ядерной программы
Гросси оценил роль России в урегулировании иранской ядерной программы - РИА Новости, 15.12.2025
Гросси оценил роль России в урегулировании иранской ядерной программы
Россия могла бы сыграть очень важную роль в содействии урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, заявил в интервью РИА Новости гендиректор...
2025-12-15T16:18:00+03:00
2025-12-15T16:18:00+03:00
2025-12-15T16:19:00+03:00
2025
Гросси: Россия могла бы сыграть важную роль в урегулировании вокруг Ирана
ВЕНА, 15 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Россия могла бы сыграть очень важную роль в содействии урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Очень важную", - сказал Гросси
, отвечая на вопрос, какую роль могла бы сыграть Россия
в содействии урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
По словам главы МАГАТЭ
, он обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным
, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
, главой "Росатома
" Алексеем Лихачевым
и с представителями министерства обороны.
"Мой посыл здесь всегда последователен. Россия является депозитарием ДНЯО и более 50 лет вместе с Соединенными Штатами играет ключевую роль в этих вопросах. И Россия играла незаменимую роль во всем, что касалось Ирана
. Например, в переговорах и заключении Совместного всеобъемлющего плана действий, а затем и в попытках его восстановления", - пояснил Гросси.
И после этого, по его словам, особенно после июньских ударов, состоялся целый ряд контактов.
"Иранские делегации регулярно приезжали в Москву
и проводили встречи на самом высоком уровне, включая встречи с президентом, где этот вопрос обсуждался. Поэтому я считаю, что у Москвы есть возможность вести постоянный диалог с Ираном", - уточнил он.
При этом гендиректор Агентства отметил, что "не ему указывать", что делать российской стороне.
"Но я могу сказать, что рад возможности доносить свои оценки и послания до российского правительства. И я считаю, что Россия всегда очень четко поддерживала режим нераспространения", - отметил он.
Гросси подчеркнул, что для него это абсолютно необходимо.
"Мы не можем позволить себе потерять Россию как опору нераспространения. Это был бы сокрушительный удар по всему режиму нераспространения. Я действительно считаю, что у России незаменимая роль, но как именно и когда ее играть — решает сама Россия", - заключил он.