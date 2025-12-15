Гросси оценил роль России в урегулировании иранской ядерной программы

ВЕНА, 15 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Россия могла бы сыграть очень важную роль в содействии урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Очень важную", - сказал Гросси , отвечая на вопрос, какую роль могла бы сыграть Россия в содействии урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

"Мой посыл здесь всегда последователен. Россия является депозитарием ДНЯО и более 50 лет вместе с Соединенными Штатами играет ключевую роль в этих вопросах. И Россия играла незаменимую роль во всем, что касалось Ирана . Например, в переговорах и заключении Совместного всеобъемлющего плана действий, а затем и в попытках его восстановления", - пояснил Гросси.

И после этого, по его словам, особенно после июньских ударов, состоялся целый ряд контактов.

"Иранские делегации регулярно приезжали в Москву и проводили встречи на самом высоком уровне, включая встречи с президентом, где этот вопрос обсуждался. Поэтому я считаю, что у Москвы есть возможность вести постоянный диалог с Ираном", - уточнил он.

При этом гендиректор Агентства отметил, что "не ему указывать", что делать российской стороне.

"Но я могу сказать, что рад возможности доносить свои оценки и послания до российского правительства. И я считаю, что Россия всегда очень четко поддерживала режим нераспространения", - отметил он.

Гросси подчеркнул, что для него это абсолютно необходимо.