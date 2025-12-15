https://ria.ru/20251215/grossi-2062088921.html
Гросси рассказал о диалоге МАГАТЭ с Ираном
Гросси рассказал о диалоге МАГАТЭ с Ираном - РИА Новости, 15.12.2025
Гросси рассказал о диалоге МАГАТЭ с Ираном
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет регулярный диалог с Ираном, но уровень сотрудничества ограничен, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:48:00+03:00
2025-12-15T11:48:00+03:00
2025-12-15T11:53:00+03:00
иран
магатэ
в мире
тегеран (город)
рафаэль гросси
оон
бушерская аэс
вена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044282264_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c7135e8b3f4365cf006420f6d0ffb7d.jpg
https://ria.ru/20251211/zaes-2061269592.html
https://ria.ru/20251212/iran-2061628649.html
иран
тегеран (город)
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044282264_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb14272e8ea23cac11081c0e55f613cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, магатэ, в мире, тегеран (город), рафаэль гросси, оон, бушерская аэс, вена
Иран, МАГАТЭ, В мире, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, ООН, Бушерская АЭС, Вена
Гросси рассказал о диалоге МАГАТЭ с Ираном
РИА Новости: Гросси рассказал о диалоге МАГАТЭ с Ираном
ВЕНА, 15 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет регулярный диалог с Ираном, но уровень сотрудничества ограничен, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Мы начали диалог с Ираном
. Я нахожусь в очень регулярном контакте с министром иностранных дел и другими официальными лицами, однако уровень сотрудничества остается ограниченным. В этом и состоит нынешняя ситуация", - сказал Гросси
.
Совет управляющих МАГАТЭ
20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов. Постпред Ирана при международных организациях в Вене
Реза Наджафи заявил, что Тегеран
считает новую резолюцию МАГАТЭ неконструктивной и политизированной.
Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенного в сентябре. Каирское соглашение между Ираном и МАГАТЭ было заключено в Египте
в сентябре и определяло контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН
по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.
Ныне недействующее соглашение Ирана с МАГАТЭ по сотрудничеству было выработано спустя несколько месяцев после того, как Тегеран в июле принял закон, ограничивавший уровень кооперации с агентством и предполагающий в том числе высылку инспекторов МАГАТЭ из исламской республики. Инспекторы, отслеживающие ядерную активность Ирана на ядерных объектах, тогда покинули страну.
Несмотря на это, сотрудники МАГАТЭ осенью посещали Тегеранский исследовательский реактор, используемый иранскими властями для развития ядерной медицины, а также строящуюся при российском участии АЭС "Бушер
", последний раз - в начале ноября. Другие же объекты, а именно в Натанзе, Исфахане
и Фордо, подвергавшиеся бомбардировкам во время конфликта с США
и Израилем
, представители МАГАТЭ не посещали.
Подобная ситуация ставит МАГАТЭ перед проблемой верификации ядерной деятельности Ирана.