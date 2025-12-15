Курьер службы доставки едет по улице во время снегопада. Архивное фото

Курьер службы доставки едет по улице во время снегопада

В Госдуме предложили запретить езду курьеров на оживленных тротуарах

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила полностью запретить езду курьеров на наиболее оживленных пешеходных участках.

Обращения на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина, а также главы МВД Владимира Колокольцева имеются в распоряжении РИА Новости.

"Считаю целесообразным рассмотреть следующие инициативы, направленные на улучшение системы регулирования использования средств индивидуальной мобильности курьерами…Выделение курьерского транспорта на СИМ и электровелосипедах в отдельный режим регулирования", - сказано в одном из писем.

По мнению Лантратовой, представляется целесообразным при подготовке изменений в ПДД закрепить возможность установления для СИМ и электровелосипедов, используемых курьерами, отдельного режима эксплуатации.

В частности, предлагается включить ограничение зон передвижения (в том числе полный запрет на перемещения на наиболее оживленных пешеходных участках), снижение максимальной допустимой скорости движения (например, до 20 км/ч) и ограничение номинальной мощности электродвигателя.

Инициативой также предлагается отнести моторизированные средства, превышающие установленные пороговые значения мощности и/или конструктивной скорости, к категории мопедов, на которые распространяются требования по наличию водительского удостоверения, регистрации, страхованию гражданской ответственности и соблюдению скоростных режимов на проезжей части.

Такой подход, как отметила политик, позволил бы разграничить бытовое использование СИМ и коммерческое использование высокоскоростных курьерских средств, обеспечив более высокий уровень безопасности пешеходов и предсказуемость правоприменения.

Кроме того, Лантратова предложила разработать упрощённый механизм идентификации курьерских велосипедов и электровелосипедов (цифровой идентификатор – QR-код или иной машиночитаемый знак), размещаемый на раме транспортного средства или на курьерском боксе и обеспечивающий фото или видеофиксацию.

Предусматривается и обязанность операторов сервисов доставки по учёту используемых устройств, обеспечению их регистрации и нанесению идентификаторов, а также по предоставлению по запросу уполномоченных органов сведений о принадлежности конкретного средства определённому курьеру и оператору.