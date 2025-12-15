Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО присоединится к переговорам по Украине в Берлине - РИА Новости, 15.12.2025
15:57 15.12.2025
Генсек НАТО присоединится к переговорам по Украине в Берлине
Генсек НАТО присоединится к переговорам по Украине в Берлине - РИА Новости, 15.12.2025
Генсек НАТО присоединится к переговорам по Украине в Берлине
Генсек НАТО Марк Рютте присоединится к встрече по Украине, которая проходит в Германии, сообщили в пресс-службе альянса. РИА Новости, 15.12.2025
в мире, россия, сша, украина, стив уиткофф, марк рютте, джаред кушнер, нато, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Марк Рютте, Джаред Кушнер, НАТО, Мирный план США по Украине
Генсек НАТО присоединится к переговорам по Украине в Берлине

Генсек НАТО Рютте отправился в Берлин на переговоры по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте присоединится к встрече по Украине, которая проходит в Германии, сообщили в пресс-службе альянса.
В воскресенье в Берлине в ведомстве канцлера Германии начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Стали известны подробности переговоров США и Украины в Берлине
05:44
"В понедельник, 15 декабря, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Берлин для участия во встрече лидеров по Украине, организованной федеральным канцлером Фридрихом Мерцем", - говорится в сообщении.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Кортеж Владимира Зеленского проезжает мимо Бранденбургских ворот перед началом переговоров по украинскому урегулированию в Берлине. 15 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Берлине начался второй раунд переговоров между США и Украиной
14:12
 
В миреРоссияСШАУкраинаСтив УиткоффМарк РюттеДжаред КушнерНАТОМирный план США по Украине
 
 
