Яровая призвала считать всех погибших в ВОВ жителей СССР жертвами геноцида - РИА Новости, 15.12.2025
15:59 15.12.2025
Яровая призвала считать всех погибших в ВОВ жителей СССР жертвами геноцида
Яровая призвала считать всех погибших в ВОВ жителей СССР жертвами геноцида
Всех погибших из числа советского народа в Великой Отечественной войне следует считать жертвами геноцида, убеждена вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:59:00+03:00
2025-12-15T15:59:00+03:00
общество
россия
москва
ирина яровая
госдума рф
манеж
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954693056_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c18352a82f1e2087528dfa4e862db1c2.jpg
россия
москва
общество, россия, москва, ирина яровая, госдума рф, манеж, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Россия, Москва, Ирина Яровая, Госдума РФ, Манеж, Великая Отечественная война (1941-1945)
Яровая призвала считать всех погибших в ВОВ жителей СССР жертвами геноцида

Яровая призвала считать 27 млн погибших в ВОВ жителей СССР жертвами геноцида

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастники всероссийской акции "Свеча памяти"
Участники всероссийской акции Свеча памяти - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Участники всероссийской акции "Свеча памяти". Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Всех погибших из числа советского народа в Великой Отечественной войне следует считать жертвами геноцида, убеждена вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Семинар для руководителей законодательных органов субъектов РФ - членов Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ на тему "Обеспечение защиты исторической правды" проходит в понедельник в Москве на площадке Центрального выставочного зала "Манеж".
"Мы должны упорно и настойчиво говорить о том, потому что это правда, что 27 миллионов, все погибшие - это жертвы геноцида", - сказала она на семинаре.
Путин подписал закон о жертвах геноцида советского народа в ВОВ
ОбществоРоссияМоскваИрина ЯроваяГосдума РФМанежВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
