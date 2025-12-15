Филатов заявил, что рад решению FIDE обратиться в МОК

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что доволен итогами генассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE), делегаты которой проголосовали за снятие всех ограничений с российских и белорусских шахматистов.

В воскресенье генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную ФШР, она предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии, включая снятие запрета на участие в командных турнирах под национальным флагом. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с Международным олимпийским комитетом (МОК)

"Мы стали первой спортивной федерацией, которая поставила на голосование вопрос о снятии всех рестрикций с российских и белорусских спортсменов. На генеральной ассамблее FIDE - высшем законодательном и исполнительном органе организации - нас поддержало большинство стран мира. Российские спортсмены допущены до командных соревнований, и это значит, что мы победили. Это неоспоримый, легитимный факт", - приводит слова Филатова официальный сайт ФШР.

"Мы искренне рады тому, что совет FIDE принял решение обратиться за консультацией в Международный олимпийский комитет по поводу снятия всех ограничений с российских и белорусских шахматистов, потому что после подтверждения от МОК ФШР станет первой федерацией, прорвавшей санкционную блокаду, и за нами последуют другие виды спорта", - добавил Филатов