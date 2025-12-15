Рейтинг@Mail.ru
Филатов заявил, что рад решению FIDE обратиться в МОК
01:03 15.12.2025
Филатов заявил, что рад решению FIDE обратиться в МОК
Филатов заявил, что рад решению FIDE обратиться в МОК - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Филатов заявил, что рад решению FIDE обратиться в МОК
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что доволен итогами генассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE), делегаты которой... РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Новости
Филатов заявил, что рад решению FIDE обратиться в МОК

Глава ФШР Филатов назвал победой итоги генассамблеи FIDE

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что доволен итогами генассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE), делегаты которой проголосовали за снятие всех ограничений с российских и белорусских шахматистов.
В воскресенье генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную ФШР, она предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии, включая снятие запрета на участие в командных турнирах под национальным флагом. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с Международным олимпийским комитетом (МОК).
"Мы стали первой спортивной федерацией, которая поставила на голосование вопрос о снятии всех рестрикций с российских и белорусских спортсменов. На генеральной ассамблее FIDE - высшем законодательном и исполнительном органе организации - нас поддержало большинство стран мира. Российские спортсмены допущены до командных соревнований, и это значит, что мы победили. Это неоспоримый, легитимный факт", - приводит слова Филатова официальный сайт ФШР.
"Мы искренне рады тому, что совет FIDE принял решение обратиться за консультацией в Международный олимпийский комитет по поводу снятия всех ограничений с российских и белорусских шахматистов, потому что после подтверждения от МОК ФШР станет первой федерацией, прорвавшей санкционную блокаду, и за нами последуют другие виды спорта", - добавил Филатов.
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.
