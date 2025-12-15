Фестиваль "Корюшка идет!" стал победителем премии "Признание и влияние"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Фестиваль "Корюшка идет!", который проходит в Новой Ладоге, стал победителем премии "Признание и влияние" от "Фонтанки.ру" по результатам открытого народного голосования, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

"Иногда главный герой праздника весит всего 20 грамм, пахнет огурцом и идёт косяком на нерест. А спустя семь лет ведёт за собой целую армаду гостей — прямо в Новую Ладогу. Фестиваль "Корюшка идет!" в Новой Ладоге стал победителем премии "Признание и влияние" от "Фонтанки.ру" по результатам открытого народного голосования", - сообщил Дрозденко.

Он отметил, что Ленинградский гастрономический праздник за 120 километров от Петербурга в 2025 году привлёк свыше 30 тысяч гостей и признан лучшим в специальной номинации "Событие года в "Серебряном ожерелье России". "Проект стал современным культурным явлением, узнаваемым брендом Ленинградской области за счет мультиформатных активностей - от гастрономии и рыбалки до мастер-классов и концертной программы. Поздравляю оргкомитет с победой и желаю только прибавлять популярности в будущем!" - добавил глава региона.