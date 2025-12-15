https://ria.ru/20251215/festival-2062077676.html
Фестиваль "Корюшка идет!" стал победителем премии "Признание и влияние"
Фестиваль "Корюшка идет!" стал победителем премии "Признание и влияние" - РИА Новости, 15.12.2025
Фестиваль "Корюшка идет!" стал победителем премии "Признание и влияние"
Фестиваль "Корюшка идет!", который проходит в Новой Ладоге, стал победителем премии "Признание и влияние" от "Фонтанки.ру" по результатам открытого народного... РИА Новости, 15.12.2025
новая ладога
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Фестиваль "Корюшка идет!", который проходит в Новой Ладоге, стал победителем премии "Признание и влияние" от "Фонтанки.ру" по результатам открытого народного голосования, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
"Иногда главный герой праздника весит всего 20 грамм, пахнет огурцом и идёт косяком на нерест. А спустя семь лет ведёт за собой целую армаду гостей — прямо в Новую Ладогу. Фестиваль "Корюшка идет!" в Новой Ладоге стал победителем премии "Признание и влияние" от "Фонтанки.ру" по результатам открытого народного голосования", - сообщил Дрозденко.
Он отметил, что Ленинградский гастрономический праздник за 120 километров от Петербурга в 2025 году привлёк свыше 30 тысяч гостей и признан лучшим в специальной номинации "Событие года в "Серебряном ожерелье России". "Проект стал современным культурным явлением, узнаваемым брендом Ленинградской области за счет мультиформатных активностей - от гастрономии и рыбалки до мастер-классов и концертной программы. Поздравляю оргкомитет с победой и желаю только прибавлять популярности в будущем!" - добавил глава региона.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что фестиваль "Корюшка идет!" победил среди десяти ярких событий, вошедших в шорт-лист премии, представляющих одиннадцать регионов туристического маршрута "Серебряное ожерелье России". В 2025 году фестиваль стал особенно насыщенным: помимо традиционной Рыбацкой деревни с дегустациями свежей и копчёной корюшки, гости могли поучаствовать в кулинарных мастер-классах, конкурсах рыбной ловли, ярмарке ремёсел и экскурсиях по Новой и Старой Ладоге.