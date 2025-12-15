Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "Корюшка идет!" стал победителем премии "Признание и влияние"
Ленинградская область
Ленинградская область
 
11:09 15.12.2025
Фестиваль "Корюшка идет!" стал победителем премии "Признание и влияние"
Фестиваль "Корюшка идет!" стал победителем премии "Признание и влияние" - РИА Новости, 15.12.2025
Фестиваль "Корюшка идет!" стал победителем премии "Признание и влияние"
Фестиваль "Корюшка идет!", который проходит в Новой Ладоге, стал победителем премии "Признание и влияние" от "Фонтанки.ру" по результатам открытого народного... РИА Новости, 15.12.2025
ленинградская область
александр дрозденко
новая ладога
новая ладога
александр дрозденко, новая ладога
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Новая Ладога
Фестиваль "Корюшка идет!" стал победителем премии "Признание и влияние"

Фестиваль из Ленобласти "Корюшка идет!" победил в премии "Признание и влияние"

© Фото : Администрация Ленинградской областиЕжегодный гастрономический фестиваль "Корюшка идет!" в Ленинградской области
Ежегодный гастрономический фестиваль Корюшка идет! в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Администрация Ленинградской области
Ежегодный гастрономический фестиваль "Корюшка идет!" в Ленинградской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Фестиваль "Корюшка идет!", который проходит в Новой Ладоге, стал победителем премии "Признание и влияние" от "Фонтанки.ру" по результатам открытого народного голосования, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
"Иногда главный герой праздника весит всего 20 грамм, пахнет огурцом и идёт косяком на нерест. А спустя семь лет ведёт за собой целую армаду гостей — прямо в Новую Ладогу. Фестиваль "Корюшка идет!" в Новой Ладоге стал победителем премии "Признание и влияние" от "Фонтанки.ру" по результатам открытого народного голосования", - сообщил Дрозденко.
Он отметил, что Ленинградский гастрономический праздник за 120 километров от Петербурга в 2025 году привлёк свыше 30 тысяч гостей и признан лучшим в специальной номинации "Событие года в "Серебряном ожерелье России". "Проект стал современным культурным явлением, узнаваемым брендом Ленинградской области за счет мультиформатных активностей - от гастрономии и рыбалки до мастер-классов и концертной программы. Поздравляю оргкомитет с победой и желаю только прибавлять популярности в будущем!" - добавил глава региона.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что фестиваль "Корюшка идет!" победил среди десяти ярких событий, вошедших в шорт-лист премии, представляющих одиннадцать регионов туристического маршрута "Серебряное ожерелье России". В 2025 году фестиваль стал особенно насыщенным: помимо традиционной Рыбацкой деревни с дегустациями свежей и копчёной корюшки, гости могли поучаствовать в кулинарных мастер-классах, конкурсах рыбной ловли, ярмарке ремёсел и экскурсиях по Новой и Старой Ладоге.
Город Гатчина - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Итоги сбора предложений жителей по благоустройству подвели в Ленобласти
4 декабря, 11:54
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоНовая Ладога
 
 
