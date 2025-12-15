Рейтинг@Mail.ru
Ермак не числится в Службе внешней разведки Украины, заявил депутат Рады - РИА Новости, 15.12.2025
18:16 15.12.2025
Ермак не числится в Службе внешней разведки Украины, заявил депутат Рады
Ермак не числится в Службе внешней разведки Украины, заявил депутат Рады - РИА Новости, 15.12.2025
Ермак не числится в Службе внешней разведки Украины, заявил депутат Рады
Служба внешней разведки (СВР) Украины сообщила, что уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак у них не работает, заявил в понедельник...
в мире
украина
киев
андрей ермак
владимир зеленский
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
украина
киев
в мире, украина, киев, андрей ермак, владимир зеленский, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дело миндича
В мире, Украина, Киев, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Дело Миндича
Ермак не числится в Службе внешней разведки Украины, заявил депутат Рады

Железняк: Ермак официально не числится в Службе внешней разведки Украины

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) Украины сообщила, что уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак у них не работает, заявил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Американская газета New York Post 29 ноября утверждала, что получила сообщение от уволенного с поста главы офиса Зеленского Андрея Ермака, в котором он заявил, что якобы уходит на фронт. Позже депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что Ермак находится сейчас не на фронте, куда обещал уехать после отставки, а сидит в Киеве в здании Службы внешней разведки Украины, откуда пытается управлять своими ставленниками во власти.
"Ищем рядового Ермака… Видели в СМИ (сообщения - ред.) о его визите в Службу внешней разведки, а затем и в ряде Telegram-каналов, что якобы он пошел туда служить или работать советником. Обратились с соответствующим запросом. Получили ответ, что нет, такой гражданин, как Ермак Андрей Борисович, к работе СВР не привлечен… Будем искать дальше", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
В миреУкраинаКиевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дело Миндича
 
 
