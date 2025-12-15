Найденные в Польше обломки принадлежат дрону-приманке, заявило МВД

ВАРШАВА, 15 дек – РИА Новости. Найденные в Польше обломки принадлежат дрону-приманке, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Чеслав Мрочек.
В субботу сообщилось, что в городе Желизна Радзыньского повята мужчина, гулявший в лесу, заметил обломки объекта, похожего на беспилотник
"Там были обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата. Все указывает на то, что это этот беспилотник - приманка, то есть, как и большинство тех, которые летели тогда (в ночь на 10 сентября 2025 года - ред.) в Польшу", - сказал Мрочек в эфире радиостанции RMF FM.
Он добавил, что расследованием уже занялась прокуратура.
Польский премьер Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
