"Аэрофлот" расширил продажу субсидированных билетов - РИА Новости, 15.12.2025
02:11 15.12.2025 (обновлено: 02:15 15.12.2025)
"Аэрофлот" расширил продажу субсидированных билетов
"Аэрофлот" расширил продажу субсидированных билетов
"Аэрофлот" впервые расширил спектр направлений по субсидированным тарифам, увеличив их число до 25, сообщает Telegram-канал авиаперевозчика. РИА Новости, 15.12.2025
"Аэрофлот" расширил продажу субсидированных билетов

"Аэрофлот" впервые открыл продажу субсидированных билетов на 25 направлений

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСтенд авиакомпании "Аэрофлот" на ВЭФ-2025 во Владивостоке
Стенд авиакомпании "Аэрофлот" на ВЭФ-2025 во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" впервые расширил спектр направлений по субсидированным тарифам, увеличив их число до 25, сообщает Telegram-канал авиаперевозчика.
"Впервые география субсидируемых государством перелетов расширяется до 25 направлений", — говорится в сообщении.
В числе направлений, на которые распространяется действие федеральной программы субсидирования в 2026 году, указаны Москва, Красноярск, Санкт-Петербург, Хабаровск и Владивосток.
В 2025 году запущен эксперимент по онлайн-продаже льготных и субсидируемых авиабилетов. Это сделано для упрощения процедуры покупки таких билетов и снижения времени на проверку отчетности авиаперевозчиков, которая необходима для выделения им субсидий.
