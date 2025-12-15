"Аэрофлот" расширил продажу субсидированных билетов

https://ria.ru/20251215/aeroflot-2062020607.html
"Аэрофлот" впервые расширил спектр направлений по субсидированным тарифам, увеличив их число до 25, сообщает Telegram-канал авиаперевозчика. РИА Новости, 15.12.2025
"Аэрофлот" впервые открыл продажу субсидированных билетов на 25 направлений