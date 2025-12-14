МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области и продолжают продвижение в глубину обороны противника, сообщило министерство обороны РФ.

Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1450 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны России.

ВС РФ продолжают наступление, ВСУ сдают позиции

Освобождение Варваровки в Запорожской области стало одним из этапов завершения зачистки восточного берега реки Гайчур и улучшило тактическое положение сил группировки "Восток", сообщило Минобороны России. Вооруженные силы РФ в результате боев за Варваровку взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ, добавили в МО РФ. Ведомство также показало бойцов ВС РФ с триколором в освобожденной Варваровке.

Российская группировка войск "Центр" продолжает уничтожение формирований ВСУ, окруженных в Димитрове , зачистку Гришино и Светлого в ДНР , сообщили в министерстве обороны России.

ВСУ терпят поражение

Войска российской группировки войск "Южная" отрезали пути отхода остаткам украинских подразделений из Северска в ДНР, рассказал РИА Новости офицер-разведчик "Южной" группировки войск.

Отступающие украинские группы не в состоянии выполнять приказы киевского командования об удержании обороны Северска и его пригорода, рассказал РИА Новости офицер-разведчик российской группировки войск "Южная".

ВСУ целенаправленно бьют по позициям украинских военнослужащих в Сумской области при угрозе, что на данном участке их могут взять в плен, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов

Войска российской группировки "Южная" установили огневой контроль над трассой Северск - Славянск , в результате чего украинская группировка в подконтрольном ВСУ Славянске ДНР лишена возможности помогать отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ, рассказал РИА Новости офицер разведки РФ.

Владимир Соловьев. ВСУ ведут охоту на российских журналистов, у боевиков есть "расценки" за их убийство, рассказал РИА Новости председатель Союза журналистов России ( СЖР

Урегулирование конфликта

Европой и Вклад украинцев и европейцев в документы по украинскому урегулированию вряд ли будет конструктивным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков . Он усомнился в том, что после консультаций США Украиной "на бумагах" по мирному урегулированию получится что-то хорошее. Россия выразит резкие возражения, если в план по урегулированию внесут неприемлемые положения, подчеркнул Ушаков.

Россия очень четко изложила свою позицию по украинскому урегулированию, которая была понятна американцам, добавил Ушаков. Вопрос о территориях активно обсуждался в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в России, Вашингтон понимает позицию Москвы , отметил помощник российского лидера. Кроме того, по словам Ушакова, урегулирование конфликта на Украине по "корейскому варианту" никогда не обсуждалось.

Россию не устроит, если Киев подпишет мирные договоренности, а затем начнет их саботировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Песков также подчеркнул, что РФ в вопросах урегулирования на Украине ориентируется на Вашингтон, а не на Европу. По словам Пескова, нужна определенная система гарантий выполнения Киевом договоренностей по украинскому урегулированию.

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил РИА Новости, что ждет от американского президента Дональда Трампа прекращения продаж оружия Украине, которое позволяет Киеву продолжать боевые действия.

Зеленский выбрал войну

Глава киевского режима Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгами о мире, но он продолжил нарушать минские договоренности и начал приближать войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что европейцы "играют в свою игру" на Украине и, похоже, хотят продолжения конфликта. По словам Пескова, заход на территорию Украины специалистов НАТО стал "триггером" для принятия решения о проведении СВО.

Владимир Зеленский заговорил о выборах на Украине под давлением Вашингтона, считает помощник президента РФ Ушаков.

Генсек НАТО забыл о Второй мировой войне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не понимает, о чем он говорит, делая заявления о войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал слова Рютте о необходимости подготовки к войне таких масштабов, которую пережили деды и прадеды, отметив, что это слова представителя поколения, которое забыло, что такое Вторая мировая война.