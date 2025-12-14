Рейтинг@Mail.ru
Петербургская полиция предупредила о новой схеме телефонного мошенничества
14.12.2025
Петербургская полиция предупредила о новой схеме телефонного мошенничества
Петербургская полиция предупредила о новой схеме телефонного мошенничества
2025
Петербургская полиция предупредила о новой схеме телефонного мошенничества

ГУ МВД Петербурга предупредило о новой схеме аферистов с проверкой качества воды

Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило о появлении новой мошеннической схемы, потенциальным жертвам которой обещают "проверку качества воды".
"Новая схема телефонного мошенничества, связанная с "проверкой качества воды". Мошенники звонят от имени "Водоканала", предлагают заменить счетчик и провести лабораторную проверку воды. Затем просят назвать код из СМС — после этого начинается цепочка: сообщение о взломе аккаунта на "Госуслугах", затем звонок якобы от банка и уверенное убеждение перевести деньги на "безопасный" счет — на самом деле счет преступников", — рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
Полиция рекомендует не озвучивать СМС-коды ни по телефону, ни в чате, а при звонках из "Водоканала" вешать трубку и перезванивать на официальный номер предприятия, указанный в квитанции, а также на его сайте.
При звонке из "банка" также необходимо прервать разговор и воспользоваться официальным номером телефона.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
МВД рассказало о мошеннической схеме с якобы выплатой в декабре
11 декабря, 23:04
 
