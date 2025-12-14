Петербургская полиция предупредила о новой схеме телефонного мошенничества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило о появлении новой мошеннической схемы, потенциальным жертвам которой обещают "проверку качества воды".

"Новая схема телефонного мошенничества, связанная с "проверкой качества воды". Мошенники звонят от имени "Водоканала", предлагают заменить счетчик и провести лабораторную проверку воды. Затем просят назвать код из СМС — после этого начинается цепочка: сообщение о взломе аккаунта на "Госуслугах", затем звонок якобы от банка и уверенное убеждение перевести деньги на "безопасный" счет — на самом деле счет преступников", — рассказало ведомство в своем Telegram-канале.

Полиция рекомендует не озвучивать СМС-коды ни по телефону, ни в чате, а при звонках из "Водоканала" вешать трубку и перезванивать на официальный номер предприятия, указанный в квитанции, а также на его сайте.