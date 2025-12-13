Рейтинг@Mail.ru
Родительские субботы 2025: дни поминовения усопших по православному календарю
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
13:27 13.12.2025 (обновлено: 13:30 13.12.2025)
Родительские субботы в 2025 году: расписание и традиции поминальных дней
Родительские субботы 2025: дни поминовения усопших по православному календарю
Родительские субботы в 2025 году: расписание и традиции поминальных дней
В православном календаре дни особого поминовения усопших называются родительскими субботами. Ближайшая из них выпадает на 22 февраля 2025 года. На какие еще... РИА Новости, 13.12.2025
Родительские субботы в 2025 году: расписание и традиции поминальных дней

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДмитриевская родительская суббота
Дмитриевская родительская суббота - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Дмитриевская родительская суббота
Оглавление
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В православном календаре дни особого поминовения усопших называются родительскими субботами. Ближайшая из них выпадает на 22 февраля 2025 года. На какие еще числа они приходятся в предстоящем году, чем вселенский субботы отличаются от обычных, а также приметы и традиции памятных дней - в материале РИА Новости.

Родительские субботы 2025 года

Ежегодно в церковном календаре насчитывается несколько особых поминальных дней, которые принято называть “родительскими субботами”. Как правило, они действительно приходятся на этот день недели, но в отдельных случаях выпадают и на другие дни.
Родительские субботы в 2025 году приходятся на:
  • 22 февраля Вселенская (Мясопустная) родительская суббота,
  • 15, 22, 29 марта (2-я, 3-я и 4-я Седмицы Великого поста),
  • 9 мая (День поминовения усопших воинов),
  • 29 апреля (Радоница),
  • 7 июня (Троицкая родительская суббота),
  • 11 сентября (День поминовения православных воинов),
  • 1 ноября (Дмитриевская родительская суббота),
Существует несколько версий того, почему такие субботы называют именно “родительскими”. По одной из них выбор название объясняется тем, что прежде словом “родители” называли не только мать и отца, но и всех предков (в данном случае - уже почивших).
Во время богослужения - РИА Новости, 1920, 05.03.2020
Поминовение усопших в Великий пост: каких ошибок лучше избежать
5 марта 2020, 08:00

Суть каждого дня поминовения

В целом чтить память усопших родных и близких православным полагается практически во все субботние дни. Однако родительские субботы занимают среди них особое место, часть из них связана с важными христианскими праздниками и событиями, такими как Пасха и Великий Пост.
В эти дни верующие посещают храмы, молятся за тех, кого уже нет рядом, ставят за них свечи, приезжают на кладбище, чтобы привести в порядок могилы. Можно и нужно в эти дни молиться не только о своих родных, но и обо всех умерших.
Помимо родительских суббот существуют и другие особые дни после смерти человека, когда молитвы родственников и близких особенно важны для души почившего. Это третий, девятый и сороковой дни после кончины, а также годовщины.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКладбище "Ракитки" в Новомосковском административном округе Москвы
Кладбище Ракитки в Новомосковском административном округе Москвы - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Кладбище "Ракитки" в Новомосковском административном округе Москвы

Дни поминовения усопших по православному календарю

Все родительские субботы можно условно разделить на две группы. У одних - постоянные даты, у других они меняются из года в год, поскольку связаны с переходящими христианскими праздниками.

Даты родительских суббот в 2025 году

В православном календаре на 2025 год 22 февраля значится первая из Вселенских родительских суббот, также известная как Мясопустная суббота. После нее начинается главный из православных постов - Великий.
Большая часть особых поминальных дней приходится на весенние месяцы. Причем три из них (15, 22, 29 марта) связаны с периодом Великого поста. В конце апреля верующие отмечают Радоницу, дата которой меняется в зависимости от того, на какой день в конкретном году выпадает Пасха. Еще один особый день поминовения весной - это 9 мая, когда верующим полагается чтить память погибших в Великую Отечественную войну.
К Пасхе также привязана и Троицкая родительская суббота (в 2025 году она выпадает на 7 июня). Последняя Родительская суббота - Димитриевская - осенью, 1 ноября.

Вселенские родительские субботы

Среди особых поминальных дней выделяются две, которые получили название Вселенские. В эти дни принято молиться не только за своих усопших родственников, друзей или близких, но и вспоминать в молитвах всех "от века" умерших христиан.
К таковым относятся Мясопустная и Троицкая.

Мясопустная родительская суббота

Чуть больше недели отделяет Мясопустную родительскую субботу, которая приходится в 2025 году на 22 февраля, от начала Великого поста. После нее следует Масленица, а неделя перед этим называется Мясопустной.
Мясопустная суббота - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Вселенская (мясопустная) родительская суббота в 2025
23 февраля, 11:52

Троицкая родительская суббота

Троицкая родительская суббота в 2025 году приходится на 7 июня и предшествует одному из главных христианских праздников - Дню Святой Троицы. Этот день поминовения напрямую зависит от того, на какую дату приходится празднование Пасхи.
Женщина возлагает цветы на могилу в Троицкую родительскую субботу - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Троицкая родительская суббота: дата в 2025 году, традиции дня поминовения
15 мая, 16:52

Радоница

Название “Радоница” произошло от слова “радость”, а сам праздник - как раз тот случай, когда родительская суббота приходится совсем на другой день. В данном случае - на вторник, точнее - на девятый по счету день после того, как состоится празднование Пасхи. В 2025 году Радоница выпадает на 29 апреля.
Как и в другие поминальные дни, на Радоницу можно посещать могилы усопших, молиться за умерших, приходить в храм.
Радоница - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Радоница 2025: когда отмечают, история праздника и традиции поминовения
29 апреля, 15:56

Димитриевская родительская суббота

Димитриевская родительская суббота, которая в 2025 году приходится на 1 ноября, непосредственно связана с днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. История этого поминального дня также содержит упоминание и о другом Дмитрии - Дмитрии Донского: именно после битвы на Куликовом поле появилась традиция поминать в этот день сначала погибших воинов, а после - всех усопших христиан.
Богослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Димитриевская родительская суббота: какого числа, кого можно поминать
31 октября 2024, 11:23

Родительские субботы в честь погибших воинов

В церковном календаре есть несколько особых поминальных дней, когда верующие чтут память воинов, пожертвовавших своей жизнью, защищая Отечество.

День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной Войны

Традиция отмечать 9 мая вместе с Днем Победы еще и день поминовение тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, существует относительно недавно, с 1994 года. В этот день также принято молиться и о тех, кто сумел пережить войну и скончался уже после, в мирное время.

День поминовения православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенных

День памяти православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенных, приходится на 11 сентября. Традиция появилась в XVIII веке в период Русско-турецкой войны. Однако сейчас она не повсеместная и зачастую в этот день панихиды не совершаются.
Вербная неделя - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Вербная неделя в 2025 году: история и традиции
8 апреля, 13:57

Богослужения и молитвы

Поминальные дни, именуемые родительскими субботами, связаны с определенными традициями. Вспоминать усопших православные начинают еще накануне назначенного дня: в вечер перед родительской субботой совершается специальная панихида, которая называется “парастас”. Сама родительская суббота также начинается с богослужения: сначала - заупокойная Божественная литургия, а после — панихида.
Во время этих богослужений верующие молятся не только за своих родственников и близких людей, но и за всех умерших. Особенно за одиноких - за кого больше некому помолиться. Можно передать записку "за упокой" с именами тех, кого следует упомянуть во время молитвы.
Молятся в родительские субботы не только в храмах, но и во время посещения кладбища. При этом верующие могут прочитать любую молитву об усопших (например, молитву об усопшем христианине, молитва вдовы и вдовца).
Служба в церкви - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Служба в церкви: основные виды, дресс-код и правила поведения
5 сентября 2024, 13:43

Как молиться за усопших

Искренние молитвы играют очень важную роль. Считается, что именно с их помощью души умерших могут обрести покой. Посредством молитвы близкие и родственники также могут поспособствовать тому, что почившему простятся его грехи.
Чем чаще человек будет вспоминать усопших не только в родительские субботы, но и в любые другие дни, тем лучше.
Празднование Рождества Христова в регионах России - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Сила молитвы: как принято обращаться к Богу и святым
19 декабря 2024, 16:55

Что нужно делать

Самая важная часть любой родительской субботы - это молитвы об усопших и посещение церковной службы. В эти дни многие верующие также посещают могилы своих родственников на кладбище, чтобы привести их в порядок (убрать мусор, выполоть сорняки, покрасить ограду) или просто молча почтить память покоящихся там предков.
Так как в родительские субботы принято вспоминать не только своих близких, но и в целом всех умерших христиан, то и на кладбище верующим не возбраняется обратить внимание на соседние могилы. Особенно на старые или заброшенные, за которыми никто не ухаживает. Их тоже можно привести в порядок.
© РИА Новости / Макс ВетровЖенщина держит свечу во время богослужения
Женщина держит свечу во время богослужения - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Женщина держит свечу во время богослужения
Еще одна важная традиция родительских суббот - это благотворительность. В такие дни можно подать милостынь или как-то иначе помочь тем, кто в нужде.
Нередко поминовение родных сопровождается трапезой. При этом главное блюдо на поминальном столе - это кутья. Основой для ее приготовления могут послужить различные виды круп (например, пшеница или перловка), которые необходимо сварить таким образом, чтобы зерна оставались целыми, но при этом были мягкими. В готовую крупу можно добавить мед, орехи или, к примеру, различные сухофрукты.
Кутья является символом воскрешения из мертвых. Объясняя ее сакральный смысл, нередко упоминается отрывок из Евангелия от Иоанна: "Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода".

Что приносят на кладбище

Многие следуют негласной традиции приносить на кладбище в родительскую субботу разнообразную еду (при этом оставляя часть продуктов прямо на могилах). Однако практика подобных “подарков” не имеет отношения к православной традиции.
И уж тем более не стоит приносить с собой в этот день алкогольные напитки или устраивать на кладбище многолюдное шумное застолье с горячительными напитками. Вместо этого можно зажечь на могиле лампаду (помня при этом о правилах пожарной безопасности) и помолиться за усопшего.

Зачем несут продукты в церковь

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПрихожане во время богослужения в Успенском соборе в Омске
Прихожане во время богослужения в Успенском соборе в Омске - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Прихожане во время богослужения в Успенском соборе в Омске
А вот традиция приносить продукты в церковь имеет куда более весомый для православных смысл. Прежде в эти дни верующие собирались в храмах и накрывали общий стол, все вместе поминая умерших. В наше время передаваемые служителям церкви продукты идут нуждающимся. Это может быть хлеб, крупы, овощи и другие, а вот мясо и мясные продукты приносить не принято.

Чего нельзя делать

Основные запреты, которые действуют в родительские субботы:
  • не следует устраивать шумные, веселые и обильные поминальные застолья. Все-таки поминальная трапеза должна быть скромной и умеренной;
  • не отказывать в милостыне, если ее просят;
  • не стоит тратить этот день на хозяйственные дела. Лучше сделать их за день до родительской субботы, либо наоборот, отложить на потом;
  • запрещено ссориться, браниться и вспоминать усопших плохими словами.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Православный календарь: ключевые праздники и дни памяти святых
11 декабря, 16:37

Приметы и суеверия

Большей части дней в календаре соответствуют свои народные приметы и суеверия. Многие из них связаны и с родительскими субботами. Однако православные христиане в подобные вещи не верят и внимание на них не обращают.
Одно из распространенных суеверий - нельзя поднимать вещь, которую обронили на землю во время посещения кладбища. Также не стоит планировать на родительскую субботу какие-либо торжества, празднования: все-таки этот день предназначен для того, чтобы чтить память усопших.
Еще одно поверье: в ночь на родительскую субботу велик шанс увидеть вещий сон.
