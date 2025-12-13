Спецоперация, 13 декабря: ВС России предотвратили прорыв ВСУ в ДНР

Также Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, ПВО за сутки сбила 169 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ.

Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта минувшей ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение, заявил Гросси. Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается хрупкой, заявил в интервью РИА Новости глава МАГАТЭ.