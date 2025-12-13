Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 13 декабря: ВС России предотвратили прорыв ВСУ в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 13.12.2025 (обновлено: 19:06 13.12.2025)
Спецоперация, 13 декабря: ВС России предотвратили прорыв ВСУ в ДНР
Российские подразделения группировки "Центр" предотвратили попытку выхода ВСУ в районе Светлого в ДНР, потери противника составили 11 боевиков
россия, украина, донецкая народная республика, дональд трамп, рафаэль гросси, владимир зеленский, вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Дональд Трамп, Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Запорожская АЭС

Спецоперация, 13 декабря: ВС России предотвратили прорыв ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" предотвратили попытку выхода ВСУ в районе Светлого в ДНР, потери противника составили 11 боевиков, сообщило Минобороны РФ.
Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1355 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны России.
Российский военнослужащий в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Боевики ВСУ ходили по Красноармейску с автоматами и в касках со свастикой
Вчера, 16:46

ВС РФ продолжают выполнять цели СВО

ВСУ предприняли попытку прорыва на северную окраину Красноармейска, атака отражена, сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве обороны РФ отметили, что российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам ТЭК.
Также Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, ПВО за сутки сбила 169 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ.

Трамп делится успехами

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается значительный прогресс. Он добавил, что перспектива урегулирования украинского конфликта скоро станет понятна. По его словам, обсуждение условий урегулирования конфликта на Украине является очень сложным процессом.
Идея создания свободной экономической зоны в Донбассе может сработать, многие желают ей успеха, отметил лидер США.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу о намерении обсудить с Трампом план по урегулированию украинского конфликта.
Торжественная церемония приветствия 528-го инженерно-саперного полка в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Курский губернатор рассказал о помощи саперов из КНДР в разминировании
Вчера, 15:40

Ситуация на ЗАЭС

Проведение ремонтной кампании в 2025 году на Запорожской АЭС необходимо в том числе для подготовки энергоблоков станции в режим генерации, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для ротации своих экспертов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) использует маршрут, который является безопасным и надежным, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, добавив, что Агентство признает усилия российской стороны по обеспечению безопасности своих специалистов на пути к ЗАЭС.
Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта минувшей ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение, заявил Гросси. Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается хрупкой, заявил в интервью РИА Новости глава МАГАТЭ.
Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение от внешней сети, сообщается в Telegram-канале электростанции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Трамп резко усилил давление на Зеленского, пишет Bild
Вчера, 12:16

Ответные шаги РФ на блокировку активов

Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия по краже российских активов, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ответные шаги России на блокировку активов со стороны ЕС не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что политика Евросоюза в отношении России лишена логики и напоминает театр абсурда.
По мнению основателя партии "Движение социалистов", бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина, заморозка активов Центробанка России является возвращением Европы к вековой традиции грабежа, на которой и было основано ее благосостояние.

Ущерб ВС РФ невозможен

Потеря Северска в ДНР показывает Западу, что Украина не может нанести ущерб ВС РФ и ослабить Россию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Участь Зеленского

Как заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова, Владимира Зеленского ждет незавидная участь по итогам конфликта на Украине, он купленная пешка на глобальной шахматной доске.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Госдуме назвали планы СБУ по использованию "грязной бомбы" преступлением
Вчера, 18:31

Военнослужащие ВСУ замерзают насмерть

Тела замерзших насмерть боевиков ВСУ обнаружены на боевых позициях в лесу к западу от Лимана в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Киев прикрывается мирными заявлениями

Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал РИА Новости, что Киев может готовить атаку, прикрываясь мирными заявлениями, однако любые подобные попытки ВСУ закончатся провалом.

Референдум для регионов Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости предложил регионам Украины провести референдумы по самоопределению, как это в свое время сделали крымчане.

После СВО Запад побежит к РФ

Западные страны побегут в РФ, как только закончится конфликт на Украине, чтобы восстановить торговые и экономические отношения, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Россия Украина Донецкая Народная Республика Дональд Трамп Рафаэль Гросси Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины МАГАТЭ Запорожская АЭС
 
 
