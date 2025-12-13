Правительство установило допустимые доли иностранных работников

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Правительство России установило допустимые доли иностранных работников, задействованных в торговле, строительстве, пассажирских перевозках, общепите и других отраслях: процент варьируется в зависимости от сферы деятельности и конкретного региона, выяснило РИА Новости.

Кабмин вправе ежегодно устанавливать допустимую долю иностранных работников, привлекаемых хозяйствующими субъектами в различных отраслях экономики. При этом учитываются региональные особенности рынка труда и необходимость приоритетного трудоустройства граждан РФ

В документе правительства, с которым ознакомилось агентство, установлены соответствующие показатели на следующий, 2026 год.

Определены допустимые доли иностранных работников для таких сфер, как выращивание овощей, лесоводство и лесозаготовки, обработка древесины, оптовая торговля пиломатериалами - по 40% от общего числа, за исключением отдельных регионов.

Возможность работы иностранцев в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах не предусмотрена - допустимая доля таких сотрудников для этих сфер составляет 0%. Это распространяется на все регионы, кроме Москвы. Нулевые показатели установлены и для торговли лекарствами в аптеках, розничной торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках по всей России.

Доля иностранцев, занятых в сфере общепита (деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков), может быть не больше 50%, за исключением организаций в Москве, Краснодарском крае , Калужской и Челябинской областях

Определены соответствующие показатели и в сфере наземных пассажирских перевозок - это разные виды общественного транспорта, кроме железнодорожного, а также маршрутки и такси. Допустимая доля занятых в этой сфере иностранцев составит 24% от общей численности работников. Такой же показатель установлен и для автомобильного грузового транспорта. Для отдельных регионов, например Удмуртии, Краснодарского края, Тверской области, определены другие доли по отдельным направлениям пассажирских и грузоперевозок.