03:01 13.12.2025
Правительство установило допустимые доли иностранных работников
экономика
россия
москва
республика дагестан
россия
москва
республика дагестан
Многофункциональный миграционный центр в Москве
Многофункциональный миграционный центр в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Многофункциональный миграционный центр в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Правительство России установило допустимые доли иностранных работников, задействованных в торговле, строительстве, пассажирских перевозках, общепите и других отраслях: процент варьируется в зависимости от сферы деятельности и конкретного региона, выяснило РИА Новости.
Кабмин вправе ежегодно устанавливать допустимую долю иностранных работников, привлекаемых хозяйствующими субъектами в различных отраслях экономики. При этом учитываются региональные особенности рынка труда и необходимость приоритетного трудоустройства граждан РФ.
Такси на улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Петербурге продлили запрет мигрантам работать курьерами и таксистами
10 декабря, 13:04
В документе правительства, с которым ознакомилось агентство, установлены соответствующие показатели на следующий, 2026 год.
Например, для строительства допустимая доля иностранцев в большинстве регионов составит 50% от общей численности работников организаций этой сферы. Исключение сделано для 21 региона, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР и ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей, Дагестана, Бурятии и еще ряда субъектов РФ. Для некоторых из них установлены свои показатели, причем доля может быть как ниже общероссийской (30% для Дагестана), так и выше. Например, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах допустимый показатель составит 80% от общей численности сотрудников таких организаций.
Определены допустимые доли иностранных работников для таких сфер, как выращивание овощей, лесоводство и лесозаготовки, обработка древесины, оптовая торговля пиломатериалами - по 40% от общего числа, за исключением отдельных регионов.
Возможность работы иностранцев в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах не предусмотрена - допустимая доля таких сотрудников для этих сфер составляет 0%. Это распространяется на все регионы, кроме Москвы. Нулевые показатели установлены и для торговли лекарствами в аптеках, розничной торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках по всей России.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин прокомментировал вопрос с мигрантами в России
27 ноября, 18:41
Доля иностранцев, занятых в сфере общепита (деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков), может быть не больше 50%, за исключением организаций в Москве, Краснодарском крае, Калужской и Челябинской областях.
Определены соответствующие показатели и в сфере наземных пассажирских перевозок - это разные виды общественного транспорта, кроме железнодорожного, а также маршрутки и такси. Допустимая доля занятых в этой сфере иностранцев составит 24% от общей численности работников. Такой же показатель установлен и для автомобильного грузового транспорта. Для отдельных регионов, например Удмуртии, Краснодарского края, Тверской области, определены другие доли по отдельным направлениям пассажирских и грузоперевозок.
Доля иностранцев в организациях, занимающихся обслуживанием зданий и территорий, в том числе уборкой улиц и помещений, очисткой промышленного оборудования, может доходить до 70% от общей численности работников. Исключениями будут Астраханская, Волгоградская и Тульская области.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Правительство поддержало новые основания для увольнения иностранцев
29 июля, 14:21
 
