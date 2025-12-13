В Пензенской области задерживаются шесть поездов

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Задержки шести пассажирских поездов ожидаются из-за схода грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги в Пензенской области, сообщается в Telegram-канале "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет.
"О движении поездов в Пензенской области. В связи со сходом грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги ожидаются задержки пассажирских поездов: №301 Челябинск – Москва, №64 Санкт-Петербург – Самара, №15 Самара - Москва, №13 Челябинск - Москва, №9 Самара - Москва, №21 Ульяновск - Москва. Они проследуют измененным маршрутом в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.