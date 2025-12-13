Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали семерых подозреваемых в похищении людей - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/peterburg-2061853290.html
В Петербурге задержали семерых подозреваемых в похищении людей
В Петербурге задержали семерых подозреваемых в похищении людей - РИА Новости, 13.12.2025
В Петербурге задержали семерых подозреваемых в похищении людей
В Петербурге задержали семерых обвиняемых в похищении людей, разбое, вымогательстве и самоуправстве, сообщает пресс-центр СК РФ. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T15:56:00+03:00
2025-12-13T15:56:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg
https://ria.ru/20251210/zhitelnitsa-2061038189.html
россия
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_91:0:1152:796_1920x0_80_0_0_eb66199471eaf7c629ac1c2ca082c9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали семерых подозреваемых в похищении людей

В Петербурге задержали семерых подозреваемых в похищении людей и вымогательстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. В Петербурге задержали семерых обвиняемых в похищении людей, разбое, вымогательстве и самоуправстве, сообщает пресс-центр СК РФ.
"Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 163, п. "б" ч. 4 ст. 162, пп. "а,в,г,ж,з" ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 330 УК РФ (вымогательство, разбой, похищение человека, самоуправство). Благодаря слаженной работе следователей СК России с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны 7 человек", - сообщает СК.
По данным следствия, в декабре 2025 года фигуранты похитили двоих граждан с автозаправки в Невском районе Санкт-Петербурга. Насильно посадив их в машину, злоумышленники вывезли их в лесополосу и, угрожая пистолетом, избили, похитив их имущество на общую сумму более 2 миллионов 200 тысяч рублей.
В СК России уточнили, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Жительницу Екатеринбурга заподозрили в похищении под видом турагента
10 декабря, 10:52
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала