В Петербурге задержали семерых подозреваемых в похищении людей

По данным следствия, в декабре 2025 года фигуранты похитили двоих граждан с автозаправки в Невском районе Санкт-Петербурга. Насильно посадив их в машину, злоумышленники вывезли их в лесополосу и, угрожая пистолетом, избили, похитив их имущество на общую сумму более 2 миллионов 200 тысяч рублей.