На Куликовом поле открыли новый памятник "Классный журнал" 13.12.2025
13:00 13.12.2025
На Куликовом поле открыли новый памятник "Классный журнал"
На Куликовом поле открыли новый памятник "Классный журнал"
Бронзовую композицию "Классный журнал" открыли сегодня на территории строящегося Центра хранения коллекций государственного музея-заповедника "Куликово поле"
На Куликовом поле открыли новый памятник "Классный журнал"

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Бронзовую композицию "Классный журнал" открыли сегодня на территории строящегося Центра хранения коллекций государственного музея-заповедника "Куликово поле". Памятник установлен на народные средства в память об участниках Великой Отечественной войны — выпускниках и преподавателях Епифанского педагогического училища. Открытие мемориала приурочено ко Дню освобождения Епифани от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.
Во время Великой Отечественной войны Епифань с 20 ноября по 13 декабря 1941 года была практически полностью разрушена. В документах Нюрнбергского процесса она была в списке городов, стертых фашистами с лица земли.
"Освобождение поселка Епифань — один из символов несгибаемой воли и мужества нашего народа в годы войны", — прокомментировал открытие памятника губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. "Несмотря на варварские разрушения и тяжелые потери, Епифань стала рубежом, где были сорваны планы врага", — сообщил он РИА Новости, добавив, что масштабы разрушений и преступлений оккупантов в районе Епифани были зафиксированы в материалах Нюрнбергского процесса.
По его словам, бои за поселок имели стратегическое значение, а решающий вклад в освобождение внесли бойцы 323-й стрелковой дивизии, ценой жизни почти 400 человек.
"Память об этих событиях — наш долг перед павшими и важнейшая часть сохранения исторической правды для будущих поколений", — подчеркнул губернатор.
"Эта бронзовая композиция — наш благодарный поклон учителям и выпускникам Епифанского педагогического училища, которые в годы Великой Отечественной войны защищали Родину, многие — ценой собственной жизни", — отметил директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко. При этом он добавил, что "сохраняя память о них, мы сохраняем нравственные ориентиры нашего общества и передаем их следующему поколению".
Средства на создание композиции "Классный журнал" были собраны по инициативе музея-заповедника "Куликово поле" в рамках одноименной акции. Более 600 жителей России перечислили средства на воплощение проекта, автором которого стала тульская художница и скульптор Марина Логунова. Это посетители музея-заповедника и участники праздников на Куликовом поле из Тульской, Московской, Калужской, Липецкой, Рязанской областей, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Брянска, Орла, Курска, Самары, Владимира, Белгорода, Тамбова, Воронежа, Новосибирска, Ялты, Волоколамска, Астрахани, Новосибирска, Челябинска, Краснодара, Находки, Магадана, Петропавловска-Камчатского и Республики Саха (Якутия).
Бронзовая композиция представляет собой парту и доску. На месте тетрадок и ручек – классный журнал с 43 именами и фамилиями красноармейцев. Это 28 выпускников и учащихся Епифанского педагогического училища и 15 преподавателей, которые вели историю, математику, физику, химию, физическую культуру и другие дисциплины.
"Бронзовая композиция — застывший в металле последний мирный день: парта и доска с датой 21 июня, откуда, как птенцы-стрижи из гнезда, выпорхнули навстречу судьбе молодые ребята", — рассказала автор мемориала, тульский скульптор, художник Марина Логунова, добавив, что важность этой работы невозможно переоценить.
"Она материализует память, превращая абстрактные цифры потерь в личные, почти осязаемые истории. Знак становится связующей нитью между поколениями, наглядно показывая нынешним студентам и школьникам, с чьих парт их ровесники ушли в бессмертие", - отметила она, подчеркнув, что такие памятники — не просто дань уважения, это жизненно важная работа по сохранению исторической правды и духовной связи с героями, отдавшими все за наше будущее.
Собрать необходимые сведения помог краевед, старший научный сотрудник государственного музея-заповедника "Куликово поле" Сергей Кусакин. По его мнению, открытие памятника на территории Центра хранения коллекций музея-заповедника "Куликово поле" имеет огромное значение для жителей Епифани и всей России. "Потомки тех людей, чьи имена увековечены на новом памятном знаке, живут в разных уголках нашей великой страны. С некоторыми из тех людей, чьи имена выгравированы на страницах журнала-памятника, я был лично знаком и в моей памяти сохранились на всю жизнь их рассказы о кровопролитных боях за нашу Родину", – сообщил он, добавив, что новый памятник педагогам и учащимся Епифанского педагогического училища – это знак неувядающей народной благодарности воину-победителю, учителю-фронтовику.
В рамках акции "Классный журнал" проводились лекции, в социальных сетях музея-заповедника "Куликово поле" демонстрировались архивные фотографии и документы, звучали истории о судьбах фронтовиков, учившихся и преподававших в Епифанском педагогическом училище.
Так, например, Сергей Кузнецов рассказал о своих погибших дядях – Сергее Кузнецове и Дмитрии Миронове. Ольга Миляева - о пропавшем без вести родственнике Василии Кулемине. Евгения Лосева поделилась яркими фактами биографии своего отца, красноармейца Тихона Плотникова. Тамара Гильц рассказала фронтовую историю своего отца Льва Кузьмина, вернувшегося с войны и преподававшего педагогику и музыку в епифанском училище вплоть до его закрытия в 1979 году.
Новый памятный знак "Классный журнал" сменил стелу 1968 года, на которой значились фамилии трех сотрудников Епифанского педагогического училища и девятнадцать имен выпускников образовательного учреждения, отдавших свои жизни за Победу над фашистской Германией. Первый список был составлен учащимися Владимиром Карпинским и Николаем Солнцевым.
"Сегодня у нас нет полной уверенности, что мы ставим точку в этой исследовательской работе, поэтому некоторые графы на странице бронзового "классного журнала" пустуют", - добавил директор музея-заповедника "Куликово поле".
Большую часть суммы на создание памятника и благоустройство прилегающей территории выделила компания ООО "Газпром трансгаз Москва". "Открытие памятного знака в Епифани по инициативе наших многолетних партнеров — Музея заповедника "Куликово поле" — является логичным продолжением совместной деятельности по увековечиванию памяти соотечественников, отдавших жизни за свободу нашей страны", — отметил генеральный директор компании Александр Бабаков, указав на то, что сегодня очень важно помнить прошлое и верить в будущее.
 
