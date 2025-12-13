На Куликовом поле открыли новый памятник "Классный журнал"

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Бронзовую композицию "Классный журнал" открыли сегодня на территории строящегося Центра хранения коллекций государственного музея-заповедника "Куликово поле". Памятник установлен на народные средства в память об участниках Великой Отечественной войны — выпускниках и преподавателях Епифанского педагогического училища. Открытие мемориала приурочено ко Дню освобождения Епифани от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.

Во время Великой Отечественной войны Епифань с 20 ноября по 13 декабря 1941 года была практически полностью разрушена. В документах Нюрнбергского процесса она была в списке городов, стертых фашистами с лица земли.

"Освобождение поселка Епифань — один из символов несгибаемой воли и мужества нашего народа в годы войны", — прокомментировал открытие памятника губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. "Несмотря на варварские разрушения и тяжелые потери, Епифань стала рубежом, где были сорваны планы врага", — сообщил он РИА Новости, добавив, что масштабы разрушений и преступлений оккупантов в районе Епифани были зафиксированы в материалах Нюрнбергского процесса.

По его словам, бои за поселок имели стратегическое значение, а решающий вклад в освобождение внесли бойцы 323-й стрелковой дивизии, ценой жизни почти 400 человек.

"Память об этих событиях — наш долг перед павшими и важнейшая часть сохранения исторической правды для будущих поколений", — подчеркнул губернатор.

"Эта бронзовая композиция — наш благодарный поклон учителям и выпускникам Епифанского педагогического училища, которые в годы Великой Отечественной войны защищали Родину, многие — ценой собственной жизни", — отметил директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко. При этом он добавил, что "сохраняя память о них, мы сохраняем нравственные ориентиры нашего общества и передаем их следующему поколению".

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Модель композиции "Классный журнал" © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Модель композиции "Классный журнал"

Средства на создание композиции "Классный журнал" были собраны по инициативе музея-заповедника "Куликово поле" в рамках одноименной акции. Более 600 жителей России перечислили средства на воплощение проекта, автором которого стала тульская художница и скульптор Марина Логунова. Это посетители музея-заповедника и участники праздников на Куликовом поле из Тульской, Московской, Калужской, Липецкой, Рязанской областей, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Брянска, Орла, Курска, Самары, Владимира, Белгорода, Тамбова, Воронежа, Новосибирска, Ялты, Волоколамска, Астрахани, Новосибирска, Челябинска, Краснодара, Находки, Магадана, Петропавловска-Камчатского и Республики Саха (Якутия).

Бронзовая композиция представляет собой парту и доску. На месте тетрадок и ручек – классный журнал с 43 именами и фамилиями красноармейцев. Это 28 выпускников и учащихся Епифанского педагогического училища и 15 преподавателей, которые вели историю, математику, физику, химию, физическую культуру и другие дисциплины.

"Бронзовая композиция — застывший в металле последний мирный день: парта и доска с датой 21 июня, откуда, как птенцы-стрижи из гнезда, выпорхнули навстречу судьбе молодые ребята", — рассказала автор мемориала, тульский скульптор, художник Марина Логунова, добавив, что важность этой работы невозможно переоценить.

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Сборка композиции "Классный журнал" Сборка композиции "Классный журнал" © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 1 из 4 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Сборка композиции "Классный журнал" Сборка композиции "Классный журнал" © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 2 из 4 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Модель композиции "Классный журнал" Модель композиции "Классный журнал" © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 3 из 4 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Сборка композиции "Классный журнал" Сборка композиции "Классный журнал" © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 4 из 4 Сборка композиции "Классный журнал" © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 1 из 4 Сборка композиции "Классный журнал" © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 2 из 4 Модель композиции "Классный журнал" © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 3 из 4 Сборка композиции "Классный журнал" © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 4 из 4

"Она материализует память, превращая абстрактные цифры потерь в личные, почти осязаемые истории. Знак становится связующей нитью между поколениями, наглядно показывая нынешним студентам и школьникам, с чьих парт их ровесники ушли в бессмертие", - отметила она, подчеркнув, что такие памятники — не просто дань уважения, это жизненно важная работа по сохранению исторической правды и духовной связи с героями, отдавшими все за наше будущее.

Собрать необходимые сведения помог краевед, старший научный сотрудник государственного музея-заповедника "Куликово поле" Сергей Кусакин. По его мнению, открытие памятника на территории Центра хранения коллекций музея-заповедника "Куликово поле" имеет огромное значение для жителей Епифани и всей России. "Потомки тех людей, чьи имена увековечены на новом памятном знаке, живут в разных уголках нашей великой страны. С некоторыми из тех людей, чьи имена выгравированы на страницах журнала-памятника, я был лично знаком и в моей памяти сохранились на всю жизнь их рассказы о кровопролитных боях за нашу Родину", – сообщил он, добавив, что новый памятник педагогам и учащимся Епифанского педагогического училища – это знак неувядающей народной благодарности воину-победителю, учителю-фронтовику.

В рамках акции "Классный журнал" проводились лекции, в социальных сетях музея-заповедника "Куликово поле" демонстрировались архивные фотографии и документы, звучали истории о судьбах фронтовиков, учившихся и преподававших в Епифанском педагогическом училище.

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Сборка композиции "Классный журнал" Сборка композиции "Классный журнал" © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 1 из 4 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Сборка композиции "Классный журнал" Сборка композиции "Классный журнал" © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 2 из 4 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Сборка композиции "Классный журнал" Сборка композиции "Классный журнал" © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 3 из 4 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Сборка композиции "Классный журнал" Сборка композиции "Классный журнал" © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 4 из 4 Сборка композиции "Классный журнал" © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 1 из 4 Сборка композиции "Классный журнал" © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 2 из 4 Сборка композиции "Классный журнал" © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 3 из 4 Сборка композиции "Классный журнал" © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 4 из 4

Так, например, Сергей Кузнецов рассказал о своих погибших дядях – Сергее Кузнецове и Дмитрии Миронове. Ольга Миляева - о пропавшем без вести родственнике Василии Кулемине. Евгения Лосева поделилась яркими фактами биографии своего отца, красноармейца Тихона Плотникова. Тамара Гильц рассказала фронтовую историю своего отца Льва Кузьмина, вернувшегося с войны и преподававшего педагогику и музыку в епифанском училище вплоть до его закрытия в 1979 году.

Новый памятный знак "Классный журнал" сменил стелу 1968 года, на которой значились фамилии трех сотрудников Епифанского педагогического училища и девятнадцать имен выпускников образовательного учреждения, отдавших свои жизни за Победу над фашистской Германией. Первый список был составлен учащимися Владимиром Карпинским и Николаем Солнцевым.

"Сегодня у нас нет полной уверенности, что мы ставим точку в этой исследовательской работе, поэтому некоторые графы на странице бронзового "классного журнала" пустуют", - добавил директор музея-заповедника "Куликово поле".