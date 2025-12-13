Рейтинг@Mail.ru
21:40 13.12.2025
Российская конькобежка завоевала лицензию на Олимпиаду
Российская конькобежка завоевала лицензию на Олимпиаду
спорт, конькобежный спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Российская конькобежка завоевала лицензию на Олимпиаду

Российская конькобежка Коржова завоевала лицензию на Олимпийские игры

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкШорт-трек
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российская конькобежка Ксения Коржова стала обладательницей олимпийской лицензии в беге на 3000 метров по результатам этапа Кубка мира в норвежском Хамаре.
Россиянка в субботу заняла первое место на данной дистанции в дивизионе В. Коржова за четыре из пяти этапов Кубка мира набрала 87 очков и вошла в двадцатку лучших конькобежек зачета на 3000 и 5000 м, что позволило ей завоевать лицензию на Олимпийские игры. Коржова расположилась на 17-й строчке.
Олимпиада состоится 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
