Российская конькобежка завоевала лицензию на Олимпиаду
Российская конькобежка Ксения Коржова стала обладательницей олимпийской лицензии в беге на 3000 метров по результатам этапа Кубка мира в норвежском Хамаре. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
