Минфин высказался об идее расширить семейную ипотеку на всю вторичку

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Распространение семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России приведет к росту цен на недвижимость, что снизит доступность жилья для граждан, следует из ответа заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина 20 ноября направила обращение в Минфин РФ с просьбой распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России

"Распространение действия программы ("семейная ипотека" - ред.) на вторичный рынок жилья на всей территории РФ может привести к росту объема выдачи льготных ипотечных кредитов, а, следовательно, к существенному повышению спроса. В результате могут увеличиться цены на недвижимость, что снизит доступность жилья для граждан", - сказано в документе.

Кроме того, в министерстве отметили, что данное предложение потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, источники покрытия которых не определены.

"На ипотечном рынке возникли существенные диспропорции, когда значительная доля ипотечных кредитов выдается за счет льготных ипотечных программ (свыше 90% выданных ипотечных кредитов на первичном рынке жилья), а доля выдачи ипотечных кредитов в рамках льготной ипотечной программы "семейная ипотека" составляет более 88% от объема выдачи льготных ипотечных кредитов в рамках льготных ипотечных программ", - говорится в документе.