Рейтинг@Mail.ru
Онищенко рассказал, для кого опасен гонконгский грипп - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/gripp-2061784014.html
Онищенко рассказал, для кого опасен гонконгский грипп
Онищенко рассказал, для кого опасен гонконгский грипп - РИА Новости, 13.12.2025
Онищенко рассказал, для кого опасен гонконгский грипп
Россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа, однако для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной системы он может быть... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T02:37:00+03:00
2025-12-13T02:37:00+03:00
общество
республика дагестан
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148893/34/1488933425_0:176:3072:1903_1920x0_80_0_0_d15e24f276e02510977ee365892d1d51.jpg
https://ria.ru/20251212/gripp-2061739947.html
https://ria.ru/20251212/moskva-2061638470.html
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148893/34/1488933425_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2c7bfc18a24d872cfe189cacfc38cb87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика дагестан, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Республика Дагестан, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко рассказал, для кого опасен гонконгский грипп

РИА Новости: Онищенко призвал россиян не бояться гонконгского гриппа

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа, однако для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной системы он может быть опасен, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее в профильных службах Дагестана сообщили РИА Новости, что в регионе зарегистрировано два случая смерти людей, у которых был выявлен гонконгский грипп.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В России два человека умерли из-за последствий гонконгского гриппа
12 декабря, 18:44
"Нет, не стоит (бояться - ред.)… Сказать, что каждый год, когда идет эпидемический подъем, что не бывает смертельных случаев, нельзя, это, к сожалению, бывает. Как правило, это у людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной системы", - сказал Онищенко.
Академик РАН добавил, что появление гонконгского гриппа в России было ожидаемым и прогнозируемым.
Житель Москвы в защитной маске - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Москве отметили отсутствие свиного гриппа в текущем сезоне
12 декабря, 13:07
 
ОбществоРеспублика ДагестанРоссияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала