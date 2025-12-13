Онищенко рассказал, для кого опасен гонконгский грипп

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа, однако для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной системы он может быть опасен, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.