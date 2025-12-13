Онищенко рассказал, для кого опасен гонконгский грипп

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа, однако для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной системы он может быть опасен, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее в профильных службах Дагестана сообщили РИА Новости, что в регионе зарегистрировано два случая смерти людей, у которых был выявлен гонконгский грипп.
"Нет, не стоит (бояться - ред.)… Сказать, что каждый год, когда идет эпидемический подъем, что не бывает смертельных случаев, нельзя, это, к сожалению, бывает. Как правило, это у людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной системы", - сказал Онищенко.
