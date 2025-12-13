Проблемы украинского кризиса останутся в 2026 году, заявил Фидан

СТАМБУЛ, 13 дек – РИА Новости. Связанные с украинским кризисом проблемы останутся и в 2026 году, а ряд вопросов в урегулировании конфликта могут быть решены только путем референдума на Украине, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Проблемы, связанные с украинским кризисом, останутся и в 2026 году, по крайней мере, в первом-втором кварталах... Судя по всему, ряд определенных вопросов могут быть решены через референдум или выборы на Украине. Некоторые моменты, входящие в мирное соглашение, могут быть решены только через референдум – может идти речь о таком решении, под которым политический лидер единолично не захочет ставить подпись", - заявил Фидан телеканалу tvnet.
"Господин Путин серьезно относится к прекращению огня и желает его. У него есть определенные условия. Обе стороны четко говорят, чего хотят и не хотят, проблема в том, что их пожелания не соотносятся ... будет найден компромисс или альтернативное решение. У обеих сторон есть определенное пространство для маневра", - отметил министр.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Ашхабаде заявил российскому коллеге Владимиру Путину о готовности Турции принимать у себя переговоры по Украине в любом формате.
Президент РФ Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
