Рейтинг@Mail.ru
Проблемы украинского кризиса останутся в 2026 году, заявил Фидан - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/fidan-2061890073.html
Проблемы украинского кризиса останутся в 2026 году, заявил Фидан
Проблемы украинского кризиса останутся в 2026 году, заявил Фидан - РИА Новости, 13.12.2025
Проблемы украинского кризиса останутся в 2026 году, заявил Фидан
Связанные с украинским кризисом проблемы останутся и в 2026 году, а ряд вопросов в урегулировании конфликта могут быть решены только путем референдума на... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T22:36:00+03:00
2025-12-13T22:36:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
хакан фидан
мирный план сша по украине
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130023_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cca63ce0030eccb29bda35e490177062.jpg
https://ria.ru/20251213/lukashenko-2061886383.html
https://ria.ru/20251213/peregovory-2061848886.html
россия
сша
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130023_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_eb52fc2d305904dd3cef3e232feae11b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, хакан фидан, мирный план сша по украине, турция
В мире, Россия, США, Украина, Хакан Фидан, Мирный план США по Украине, Турция
Проблемы украинского кризиса останутся в 2026 году, заявил Фидан

Фидан: связанные с украинским кризисом проблемы останутся в 2026 году

© Фото : предоставлено МИД Турции Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : предоставлено МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 13 дек – РИА Новости. Связанные с украинским кризисом проблемы останутся и в 2026 году, а ряд вопросов в урегулировании конфликта могут быть решены только путем референдума на Украине, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Проблемы, связанные с украинским кризисом, останутся и в 2026 году, по крайней мере, в первом-втором кварталах... Судя по всему, ряд определенных вопросов могут быть решены через референдум или выборы на Украине. Некоторые моменты, входящие в мирное соглашение, могут быть решены только через референдум – может идти речь о таком решении, под которым политический лидер единолично не захочет ставить подпись", - заявил Фидан телеканалу tvnet.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Лукашенко рассказал, в каком случае возможна эскалация конфликта на Украине
Вчера, 21:05
"Господин Путин серьезно относится к прекращению огня и желает его. У него есть определенные условия. Обе стороны четко говорят, чего хотят и не хотят, проблема в том, что их пожелания не соотносятся ... будет найден компромисс или альтернативное решение. У обеих сторон есть определенное пространство для маневра", - отметил министр.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Ашхабаде заявил российскому коллеге Владимиру Путину о готовности Турции принимать у себя переговоры по Украине в любом формате.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Эрдоган сделал заявление о переговорах с Путиным
Вчера, 15:10
 
В миреРоссияСШАУкраинаХакан ФиданМирный план США по УкраинеТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала