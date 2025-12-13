Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил, что обсудит с Трампом мирный план по Украине - РИА Новости, 13.12.2025
13:48 13.12.2025
Эрдоган заявил, что обсудит с Трампом мирный план по Украине
Эрдоган заявил, что обсудит с Трампом мирный план по Украине - РИА Новости, 13.12.2025
Эрдоган заявил, что обсудит с Трампом мирный план по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу о намерении обсудить с президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T13:48:00+03:00
2025-12-13T13:48:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
дональд трамп
мирный план сша по украине
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Эрдоган заявил, что обсудит с Трампом мирный план по Украине

Эрдоган заявил о намерении обсудить с Трампом план по Украине

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 13 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу о намерении обсудить с президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию украинского конфликта.
Эрдоган провел в пятницу переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Ашхабаде.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Эрдоган и Путин в Ашхабаде обсудили мирные инициативы по Украине
12 декабря, 16:33
«

"После этой встречи с Путиным, даст Бог, обсудим мирный план (по Украине - ред.) и с президентом США Трампом при возможности. Мир недалеко, мы его видим", - заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Ашхабада.

По его словам, с Путиным он обсудил усилия по урегулированию, Анкара позитивно оценивает инициативы Трампа.
Турецкий лидер также заявил о важности обеспечения безопасного судоходства в Черном море, которое "нельзя использовать для сведения счетов". По словам Эрдогана, такая ситуация не пойдет на пользу ни РФ, ни Украине.
Эрдоган на переговорах в Ашхабаде заявил российскому коллеге о готовности Турции принимать у себя переговоры по Украине в любом формате.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Эрдоган заявил о готовности Турции принимать у себя переговоры по Украине
12 декабря, 16:34
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп назвал Эрдогана другом и крепким орешком
9 декабря, 14:41
 
В миреРоссияСШАУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
