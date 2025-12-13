Эрдоган заявил, что обсудит с Трампом мирный план по Украине

СТАМБУЛ, 13 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу о намерении обсудить с президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию украинского конфликта.
Эрдоган провел в пятницу переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Ашхабаде.
По его словам, с Путиным он обсудил усилия по урегулированию, Анкара позитивно оценивает инициативы Трампа.
Турецкий лидер также заявил о важности обеспечения безопасного судоходства в Черном море, которое "нельзя использовать для сведения счетов". По словам Эрдогана, такая ситуация не пойдет на пользу ни РФ, ни Украине.
Эрдоган на переговорах в Ашхабаде заявил российскому коллеге о готовности Турции принимать у себя переговоры по Украине в любом формате.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
