Меладзе запретили выступать в Киргизии, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2025
15:19 12.12.2025 (обновлено: 16:58 12.12.2025)
Меладзе запретили выступать в Киргизии, сообщили СМИ
Меладзе запретили выступать в Киргизии, сообщили СМИ
Концерт Валерия Меладзе в Киргизии отменился, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 12.12.2025
в мире, киргизия, россия, средняя азия, валерий меладзе, госдума рф
В мире, Киргизия, Россия, Средняя Азия, Валерий Меладзе, Госдума РФ
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Концерт Валерия Меладзе в Киргизии отменился, пишет Telegram-канал Mash.
"Валерию Меладзе запретили проводить концерт в Киргизии — в рамках его тура в честь 60-летия по странам Средней Азии. Ради выступлений команде артиста пришлось писать гарантийные письма властям Казахстана и Узбекистана", — говорится в публикации.
Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом) и его жена Эйнат Кляйн - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Макаревич* продает вино из винограда с оккупированных территорий Палестины
11 декабря, 05:53
По данным Mash, команда артиста в письмах запрашивала разрешение на проведение концерта во всех трех странах, а также упоминала "глубокое уважение и любовь" к их народам, однако Бишкек не согласовал выступление.
В публикации также упоминается, что Меладзе хочет инициировать переговоры о выступлениях в России, но, по информации Mash, площадки отказываются заранее. Усугубляет положение певца и дружба с проукраинскими организаторами.
После начала спецоперации Валерий Меладзе публично осудил ее, но продолжил выступать в России.
В январе 2023 года на новогоднем корпоративе в Дубае он продолжил лозунг украинских националистов. Его поступок вызвал ответную реакцию со стороны общества и властей.
Концерты исполнителя отменили по всей России, а в Госдуме предложили лишить артиста всех званий и наград. Меладзе пришлось планировать свои выступления за границей.
Александр Васильев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Уехавшему из России телеведущему грозит заочный арест, сообщили СМИ
23 ноября, 14:48
 
В миреКиргизияРоссияСредняя АзияВалерий МеладзеГосдума РФ
 
 
