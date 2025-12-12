Меладзе запретили выступать в Киргизии, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Концерт Валерия Меладзе в Киргизии отменился, пишет Telegram-канал Mash.
"Валерию Меладзе запретили проводить концерт в Киргизии — в рамках его тура в честь 60-летия по странам Средней Азии. Ради выступлений команде артиста пришлось писать гарантийные письма властям Казахстана и Узбекистана", — говорится в публикации.
По данным Mash, команда артиста в письмах запрашивала разрешение на проведение концерта во всех трех странах, а также упоминала "глубокое уважение и любовь" к их народам, однако Бишкек не согласовал выступление.
В публикации также упоминается, что Меладзе хочет инициировать переговоры о выступлениях в России, но, по информации Mash, площадки отказываются заранее. Усугубляет положение певца и дружба с проукраинскими организаторами.
После начала спецоперации Валерий Меладзе публично осудил ее, но продолжил выступать в России.
В январе 2023 года на новогоднем корпоративе в Дубае он продолжил лозунг украинских националистов. Его поступок вызвал ответную реакцию со стороны общества и властей.
Концерты исполнителя отменили по всей России, а в Госдуме предложили лишить артиста всех званий и наград. Меладзе пришлось планировать свои выступления за границей.