"Это приведет к слому системы". О чем договорился Путин в Ашхабаде - РИА Новости, 12.12.2025
17:18 12.12.2025 (обновлено: 17:47 12.12.2025)
"Это приведет к слому системы". О чем договорился Путин в Ашхабаде
"Это приведет к слому системы". О чем договорился Путин в Ашхабаде - РИА Новости, 12.12.2025
"Это приведет к слому системы". О чем договорился Путин в Ашхабаде
Президент России посетил Ашхабад. Формальный повод визита — участие в заседании международного форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого... РИА Новости, 12.12.2025
россия
ашхабад
москва
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
масуд пезешкиан
оон
сердар бердымухамедов
россия
ашхабад
москва
россия, ашхабад, москва, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, масуд пезешкиан, оон, сердар бердымухамедов
Россия, Ашхабад, Москва, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Масуд Пезешкиан, ООН, Сердар Бердымухамедов

"Это приведет к слому системы". О чем договорился Путин в Ашхабаде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума на тему "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Ашхабаде
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума на тему Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума на тему "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Ашхабаде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России посетил Ашхабад. Формальный повод визита — участие в заседании международного форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего". По традиции Владимир Путин использовал площадку и для ряда немаловажных двусторонних переговоров. О главном, что прозвучало в столице Туркменистана, — в материале РИА Новости.

Москва — Тегеран

С учетом сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке одной из наиболее ожидаемых была встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Путин поддерживает регулярные контакты с коллегой, возглавившим Исламскую Республику менее полутора лет назад. Несмотря на смену руководителя, отношения Москвы и Тегерана остались такими же, сохранив давно присущий им дух союзничества и стратегического партнерства. Что не преминул подчеркнуть и российский лидер.
"В начале года мы не только встречались, но и подписали очень важный всеобъемлющий договор о нашем стратегическом партнерстве", — напомнил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин рассказал о влиянии Туркменистана в регионе
Вчера, 08:35
Сотрудничество развивается. В прошлом году, по словам Путина, двусторонний товарооборот прибавил 13 процентов, а в этом только за первые три квартала — еще восемь.
"Мы продолжаем работать по ключевым нашим большим, крупным проектам. Это касается и (АЭС. — Прим. ред.) "Бушер", это касается развития инфраструктуры, включая маршрут Север — Юг. Мы обсуждаем возможность сотрудничества в области газа, электроэнергии. Продолжается большая работа в области сельского хозяйства. И конечно, мы в плотном контакте по всем ключевым международным вопросам, включая все вопросы, связанные с иранской ядерной программой", — подчеркнул глава государства.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде

Главный партнер в НАТО

По традиции Путин обстоятельно побеседовал и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обязательства в рамках НАТО не мешают Анкаре проводить взвешенную многовекторную политику, взаимодействовать с Москвой.
Переговоры стартовали в расширенном составе — с участием делегаций, продлившись 40 минут в закрытом режиме. А затем продолжились тет-а-тет.
Было отмечено, что отношения между Россией и Турцией углубляются, причем во всех областях. Многоплановость и диверсифицированность двусторонних связей, особенно в торгово-экономической сфере, позволяют справляться с трудностями на международном уровне и с давлением третьих стран.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде
Сейчас в центре внимания Москвы и Анкары — крупные совместные проекты, в первую очередь АЭС "Аккую". Путин и Эрдоган дали старт строительству в 2018-м.
Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, на повестке были и глобальные проблемы. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам", — подчеркнул он.
Также обсудили активизировавшиеся попытки европейцев изъять российские активы.
"Президент России дал соответствующую — хорошо всем известную — оценку, — сообщили в Кремле. — Стороны сошлись на том, что подобные необдуманные действия всех стран и европейцев фактически приведут к слому Бреттон-Вудской системы (в 1944-м сменила финансовую систему, основанную на "золотом стандарте". — Прим. ред.) и принципов международной финансовой системы".
К Путину и Эрдогану присоединился также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде

"В духе дружбы"

В Ашхабаде российский лидер принял участие в работе форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.
Визит носит статус рабочего, однако это не умаляет его важности. В предыдущий раз в Ашхабаде Путин побывал чуть более года назад, в октябре 2024-го, посетив мероприятия в честь 300-летия туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин прибыл в международный аэропорт в Ашхабаде
Президент России Владимир Путин прибыл в Международный аэропорт в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин прибыл в международный аэропорт в Ашхабаде
На этот раз президент России участвовал в церемонии возложения венков к монументу Нейтралитета Туркменистана.
Выступая затем на заседании международного форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего", Путин особо отметил роль ООН на международной арене и рассказал о партнерстве Москвы и Ашхабада.
"Наши страны вовлечены в интеграционные процессы в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ)", — подчеркнул он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Лавров обсудил с главой МИД Туркменистана предстоящие контакты на ПМЭФ
12 июня, 17:34
В 2026-м Туркменистан примет председательство в СНГ. Президент пожелал "всяческих успехов туркменистанским коллегам" и заверил, что российская сторона окажет все необходимое содействие.
А на двусторонней встрече с коллегой Сердаром Бердымухамедовым Путин констатировал, что отношения государств развиваются "в духе дружбы, добрососедства", и выразил уверенность в достижении еще лучших результатов.
Бердымухамедов, в свою очередь, назвал приезд Путина в Туркменистан честью и привилегией. Участие российского лидера в форуме, по его словам, "свидетельствует о приверженности делу укрепления мира, доверия и взаимопонимания".
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и лидер Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и лидер Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде
Форум подготовил Ашхабадскую декларацию, которая, пояснил Путин, "призвана стать важным итогом нашей совместной работы".
"Россия, безусловно, поддерживает этот документ и высказанную в нем твердую приверженность ключевым принципам международных отношений, которые закреплены в Уставе ООН, — уточнил президент. — Среди них — миролюбие и невмешательство во внутренние дела других государств, уважение права стран и народов на свою модель роста, развития, на собственное мировоззрение, традиции и религию".
ООН и спустя 80 лет остается беспрецедентным примером механизма поддержания мирового баланса, считает Путин. И именно на ее принципах "в новую эпоху многополярного мира" должны выстраиваться межгосударственные отношения.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПленарное заседание международного форума на тему "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в конгресс-центре Туркменистана в Ашхабаде
Пленарное заседание международного форума на тему Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего в конгресс-центре Туркменистана в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пленарное заседание международного форума на тему "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в конгресс-центре Туркменистана в Ашхабаде
 
РоссияАшхабадМоскваВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганМасуд ПезешкианООНСердар Бердымухамедов
 
 
