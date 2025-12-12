"Это приведет к слому системы". О чем договорился Путин в Ашхабаде

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума на тему "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Ашхабаде

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России посетил Ашхабад. Формальный повод визита — участие в заседании международного форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего". По традиции Владимир Путин использовал площадку и для ряда немаловажных двусторонних переговоров. О главном, что прозвучало в столице Туркменистана, — в материале РИА Новости.

Москва — Тегеран

С учетом сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке одной из наиболее ожидаемых была встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Путин поддерживает регулярные контакты с коллегой, возглавившим Исламскую Республику менее полутора лет назад. Несмотря на смену руководителя, отношения Москвы и Тегерана остались такими же, сохранив давно присущий им дух союзничества и стратегического партнерства. Что не преминул подчеркнуть и российский лидер.

"В начале года мы не только встречались, но и подписали очень важный всеобъемлющий договор о нашем стратегическом партнерстве", — напомнил он.

Сотрудничество развивается. В прошлом году, по словам Путина, двусторонний товарооборот прибавил 13 процентов, а в этом только за первые три квартала — еще восемь.

"Мы продолжаем работать по ключевым нашим большим, крупным проектам. Это касается и (АЭС. — Прим. ред.) "Бушер", это касается развития инфраструктуры, включая маршрут Север — Юг. Мы обсуждаем возможность сотрудничества в области газа, электроэнергии. Продолжается большая работа в области сельского хозяйства. И конечно, мы в плотном контакте по всем ключевым международным вопросам, включая все вопросы, связанные с иранской ядерной программой", — подчеркнул глава государства.

Главный партнер в НАТО

По традиции Путин обстоятельно побеседовал и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обязательства в рамках НАТО не мешают Анкаре проводить взвешенную многовекторную политику, взаимодействовать с Москвой.

Переговоры стартовали в расширенном составе — с участием делегаций, продлившись 40 минут в закрытом режиме. А затем продолжились тет-а-тет.

Было отмечено, что отношения между Россией и Турцией углубляются, причем во всех областях. Многоплановость и диверсифицированность двусторонних связей, особенно в торгово-экономической сфере, позволяют справляться с трудностями на международном уровне и с давлением третьих стран.

Сейчас в центре внимания Москвы и Анкары — крупные совместные проекты, в первую очередь АЭС "Аккую". Путин и Эрдоган дали старт строительству в 2018-м.

Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, на повестке были и глобальные проблемы. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам", — подчеркнул он.

Также обсудили активизировавшиеся попытки европейцев изъять российские активы.

"Президент России дал соответствующую — хорошо всем известную — оценку, — сообщили в Кремле. — Стороны сошлись на том, что подобные необдуманные действия всех стран и европейцев фактически приведут к слому Бреттон-Вудской системы (в 1944-м сменила финансовую систему, основанную на "золотом стандарте". — Прим. ред.) и принципов международной финансовой системы".

К Путину и Эрдогану присоединился также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

"В духе дружбы"

В Ашхабаде российский лидер принял участие в работе форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Визит носит статус рабочего, однако это не умаляет его важности. В предыдущий раз в Ашхабаде Путин побывал чуть более года назад, в октябре 2024-го, посетив мероприятия в честь 300-летия туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

На этот раз президент России участвовал в церемонии возложения венков к монументу Нейтралитета Туркменистана.

Выступая затем на заседании международного форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего", Путин особо отметил роль ООН на международной арене и рассказал о партнерстве Москвы и Ашхабада.

"Наши страны вовлечены в интеграционные процессы в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ)", — подчеркнул он.

В 2026-м Туркменистан примет председательство в СНГ. Президент пожелал "всяческих успехов туркменистанским коллегам" и заверил, что российская сторона окажет все необходимое содействие.

А на двусторонней встрече с коллегой Сердаром Бердымухамедовым Путин констатировал , что отношения государств развиваются "в духе дружбы, добрососедства", и выразил уверенность в достижении еще лучших результатов.

Бердымухамедов, в свою очередь, назвал приезд Путина в Туркменистан честью и привилегией. Участие российского лидера в форуме, по его словам, "свидетельствует о приверженности делу укрепления мира, доверия и взаимопонимания".

Форум подготовил Ашхабадскую декларацию, которая, пояснил Путин, "призвана стать важным итогом нашей совместной работы".

"Россия, безусловно, поддерживает этот документ и высказанную в нем твердую приверженность ключевым принципам международных отношений, которые закреплены в Уставе ООН, — уточнил президент. — Среди них — миролюбие и невмешательство во внутренние дела других государств, уважение права стран и народов на свою модель роста, развития, на собственное мировоззрение, традиции и религию".