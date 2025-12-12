"Чревато проблемами". Запад испугался мести Москвы за активы

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Если к Новому году европейские спонсоры Украины хотели сделать Киеву "подарок" за счет российских активов, то уже очевидно: это не удалось. План Брюсселя встретил сопротивление как внутри ЕС, так и за его пределами. О том, как Запад и партнеры спорят из-за денег, — в материале РИА Новости.

Раскол в "Семерке"

На днях состоялась встреча министров финансов государств "Группы семи". Ничего экстренного, по сути, не было. Главы профильных ведомств регулярно общаются в рабочем порядке. Но на этот раз рутинное мероприятие привлекло повышенное внимание.

Обсуждали, помимо прочего, использование замороженных за рубежом российских активов для дальнейшего финансирования Украины. На этом уже давно настаивает Европейская комиссия (ЕК, основной орган исполнительной власти ЕС).

По данным источников Politico, знакомых с ходом переговоров, Япония выступила категорически против. Поскольку и США ранее не поддержали данную инициативу, надежды ЕК на формирование широкой коалиции рухнули.

А в чем связь ЕС и Японии?

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отличающаяся крайней лояльностью к киевскому режиму (именно она регулярно обещает Украине членство в ЕС и прочие привилегии) ратует за конфискацию российских денег не первый год. Однако не все средства, которые она хотела бы отдать Киеву, находятся на территории континентальной Европы — там лишь 210 миллиардов евро. Остальное — в Великобритании, Канаде, США и той же Японии (у Токио более 30 миллиардов).

Тем не менее ЕК хочет, чтобы страны ЕС достигли соглашения об имеющихся у них 210 миллиардах до саммита, который намечен на 18 декабря.

Тут главная помеха — Бельгия. Дело в том, что большая часть денег (по меньшей мере 194 миллиарда) хранится именно там. И власти опасаются, что базирующаяся в Брюсселе финансовая клиринговая палата Euroclear, у которой находятся замороженные активы, подаст в суд, когда Москва оспорит конфискацию.

В последние годы ЕС изловчился в изобретении сомнительных схем для помощи Украине, даже если не все этого желают. Не стала исключением и нынешняя ситуация.

Одно из предложений, рассматриваемых сейчас, заключается в том, чтобы страны "Семерки", не входящие в ЕС, также использовали имеющиеся у них активы. Это, мол, сделает всех в равной степени ответственными в случае возникновения проблем, заявлял, в частности, бельгийский премьер-министр Барт де Вевер.

Именно поэтому для Евросоюза принципиально важно заручиться поддержкой G7. Иначе Бельгия не согласится, а без ее 194 миллиардов вся затея лишена смысла.

Разница в подходах Европы и США

Что касается Японии, то, по данным источников, министр финансов Сацуки Катаяма сослалась на юридические проблемы. И, в отличие от Бельгии, на компромиссы в Токио, похоже не согласны.

Как предполагают, поведение Японии связано с позицией США, тоже не поддержавших европейскую идею. Токио же гораздо сильнее зависит от Вашингтона, чем от всего ЕС, как экономически, так и стратегически.

Если говорить о США, то, отмечают местные наблюдатели, Дональд Трамп уже дал понять: он намерен использовать замороженные средства для облегчения переговоров с Владимиром Путиным.

Однако фон дер Ляйен стоит на своем. Юридические проблемы ее не смущают. За пределами Евросоюза главу ЕК поддерживают Великобритания и Канада. Впрочем, с серьезной оговоркой: то, что заблокировано у них, предоставят только при реализации плана ЕС. Получается замкнутый круг. Без Вашингтона и Токио реализовать план невозможно, а значит, и Лондон с Оттавой оказываются не у дел.

Это, видимо, понимают уже все, кроме, возможно, самой фон дер Ляйен. На недавней встрече Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне его обрадовали "прогрессом в обсуждении использования российских активов". Но — без какой-либо конкретики.

Странная схема и смутные перспективы

Обострившиеся противоречия в рамках ЕС и "Семерки" ярко высвечивают другую проблему, которую Европа вслух старается не признавать: у нее банально не осталось денег на Украину.

Если еще с год назад замороженные активы рассматривались лишь в качестве одной из опций, то теперь это, похоже, единственный вариант финансирования киевского режима.

Предлагаемая ЕС схема "репарационного кредита" сама по себе абсурдна. Киев должен вернуть его по окончании конфликта из… уплаченных Россией репараций. И потом уже Запад рассчитается с Москвой.

Даже оставив в стороне репарации, на которые Россия точно не пойдет (о чем неоднократно было сказано), получается, что Москва вернет свои деньги, лишь "заплатив" за них.