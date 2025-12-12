https://ria.ru/20251212/putin-2061655249.html
Путин и Эрдоган продолжили переговоры один на один
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили переговоры в Ашхабаде в формате тет-а-тет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2025
в мире
россия
туркмения
юрий ушаков
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
