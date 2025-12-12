Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 12.12.2025
10:22 12.12.2025 (обновлено: 15:17 12.12.2025)
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Работу президента России Владимира Путина положительно оценивают 80% граждан РФ, 78% россиян доверяют главе государства, следует из опроса ФОМ. РИА Новости, 12.12.2025
россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Политика
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина положительно оценивают 80% граждан РФ, 78% россиян доверяют главе государства, следует из опроса ФОМ.
Большинство респондентов (80%) позитивно оценивают работу Путина на своем посту, с ними не согласны 9% опрошенных. Доверие президенту выражают 78% граждан, в свою очередь 13% россиян не доверяют главе государства.
Более половины респондентов (53%) считают, что правительство России работает хорошо, при этом 28% участников опроса негативно оценивают действия кабмина. Председателем правительства России Михаилом Мишустиным довольны больше половины россиян (58%). 13% респондентов не одобряют его работу.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму России. Четверо из десяти (41%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, 4% — за "Новых людей" и 3% — за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 5 по 7 декабря среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин рассказал, на чем основано доверие россиян к государству
5 ноября, 19:58
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
Заголовок открываемого материала