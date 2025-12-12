Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об отношениях с Туркменией и роли ООН в мире
08:23 12.12.2025 (обновлено: 09:46 12.12.2025)
Путин рассказал об отношениях с Туркменией и роли ООН в мире
Путин рассказал об отношениях с Туркменией и роли ООН в мире - РИА Новости, 12.12.2025
Путин рассказал об отношениях с Туркменией и роли ООН в мире
Президент Владимир Путин выступил на Международном форуме в Ашхабаде, посвященном Году мира и доверия. Он оценил роль ООН на международной арене и рассказал о... РИА Новости, 12.12.2025
Выступление президента России на пленарном заседании форума в Ашхабаде
Президент России в Ашхабаде выступил на пленарном заседании форума, посвящённого Международному году мира и доверия и Международному дню нейтралитета
в мире, ашхабад, россия, узбекистан, шавкат мирзиеев, генеральная ассамблея оон, оон, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Путин рассказал об отношениях с Туркменией и роли ООН в мире

Путин рассказал об отношениях с Туркменией и роли ООН в мире

АШХАБАД, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на Международном форуме в Ашхабаде, посвященном Году мира и доверия. Он оценил роль ООН на международной арене и рассказал о сотрудничестве России и Туркмении.

О задачах ООН

Всемирная организация по-прежнему играет важную роль в мировых делах:
«
"Созданная 80 лет назад, она и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Путин отметил, что решать проблемы на мировой арене нужно с учетом мнений всех стран:
«

"Убеждены, именно в такой логике на принципах Устава ООН, в новую эпоху многополярного мира можно и нужно выстраивать по-настоящему честные, открытые и взаимовыгодные отношения между государствами".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Россия поддерживает проект Ашхабадской декларации, который привержен ключевым принципам международных отношений, закрепленным в уставе ООН.
Президент РФ Владимир Путин и председатель народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин: принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя
02:37

Об отношениях с Ашхабадом

Президент подчеркнул особую роль Туркмении с точки зрения ее нейтралитета:
«

"Миролюбивая внешняя политика снискала Туркменистану заслуженный авторитет на мировой арене и, несомненно, стала важным фактором обеспечения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Путин напомнил, что за десять месяцев этого года товарооборот России и Туркмении вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь 2024-й:
«
"Расширяются двусторонние экономические связи. Российские компании настроены на осуществление все новых инвестиционных проектов на туркменистанском рынке".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Москва поможет Ашхабаду во время председательства страны в СНГ в 2026 году. Президент также указал на успешное развитие государства:
«
"Опираясь на богатое историческое, культурное и духовное наследие, Туркменистан динамично растет, добиваясь прогресса в различных отраслях народного хозяйства и социальной сферы".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Перед началом форума Путин кратко пообщался с лидерами Узбекистана и Туркмении Шавкатом Мирзиеевым и Сердаром Бердымухамедовым.
Путин прилетел в Туркменистан ночью в пятницу. Утром он возложил венок к монументу Нейтралитета в Ашхабаде.
Также сегодня президент проведет серию двусторонних встреч, включая переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Международный год мира и доверия провозгласили на 78-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Туркмении. Она направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями. Резолюцию поддержали 86 стран.

Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин в Туркмении передвигается на Aurus Senat
02:42
 
В миреАшхабадРоссияУзбекистанШавкат МирзиеевГенеральная Ассамблея ООНООНРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
