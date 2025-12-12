АШХАБАД, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на Международном форуме в Ашхабаде, посвященном Году мира и доверия. Он оценил роль ООН на международной арене и рассказал о сотрудничестве России и Туркмении.

О задачах ООН

Всемирная организация по-прежнему играет важную роль в мировых делах:

« "Созданная 80 лет назад, она и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов". Владимир Путин президент России президент России

Путин отметил, что решать проблемы на мировой арене нужно с учетом мнений всех стран:

« "Убеждены, именно в такой логике на принципах Устава ООН, в новую эпоху многополярного мира можно и нужно выстраивать по-настоящему честные, открытые и взаимовыгодные отношения между государствами". Владимир Путин президент России президент России

Россия поддерживает проект Ашхабадской декларации, который привержен ключевым принципам международных отношений, закрепленным в уставе ООН.

Об отношениях с Ашхабадом

Президент подчеркнул особую роль Туркмении с точки зрения ее нейтралитета:

« "Миролюбивая внешняя политика снискала Туркменистану заслуженный авторитет на мировой арене и, несомненно, стала важным фактором обеспечения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах". Владимир Путин президент России президент России

Путин напомнил, что за десять месяцев этого года товарооборот России и Туркмении вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь 2024-й:

« "Расширяются двусторонние экономические связи. Российские компании настроены на осуществление все новых инвестиционных проектов на туркменистанском рынке". Владимир Путин президент России президент России

Москва поможет Ашхабаду во время председательства страны в СНГ в 2026 году. Президент также указал на успешное развитие государства:

« "Опираясь на богатое историческое, культурное и духовное наследие, Туркменистан динамично растет, добиваясь прогресса в различных отраслях народного хозяйства и социальной сферы". Владимир Путин президент России президент России

Перед началом форума Путин кратко пообщался с лидерами Узбекистана и Туркмении Шавкатом Мирзиеевым и Сердаром Бердымухамедовым.

Путин прилетел в Туркменистан ночью в пятницу. Утром он возложил венок к монументу Нейтралитета в Ашхабаде.

Также сегодня президент проведет серию двусторонних встреч, включая переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.