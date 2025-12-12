Путин рассказал об отношениях с Туркменией и роли ООН в мире

АШХАБАД, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на Международном форуме в Ашхабаде, посвященном Году мира и доверия. Он оценил роль ООН на международной арене и рассказал о сотрудничестве России и Туркмении.
О задачах ООН
Всемирная организация по-прежнему играет важную роль в мировых делах:
«
"Созданная 80 лет назад, она и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов".
Путин отметил, что решать проблемы на мировой арене нужно с учетом мнений всех стран:
«
"Убеждены, именно в такой логике на принципах Устава ООН, в новую эпоху многополярного мира можно и нужно выстраивать по-настоящему честные, открытые и взаимовыгодные отношения между государствами".
Россия поддерживает проект Ашхабадской декларации, который привержен ключевым принципам международных отношений, закрепленным в уставе ООН.
Об отношениях с Ашхабадом
Президент подчеркнул особую роль Туркмении с точки зрения ее нейтралитета:
«
"Миролюбивая внешняя политика снискала Туркменистану заслуженный авторитет на мировой арене и, несомненно, стала важным фактором обеспечения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах".
Путин напомнил, что за десять месяцев этого года товарооборот России и Туркмении вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь 2024-й:
«
"Расширяются двусторонние экономические связи. Российские компании настроены на осуществление все новых инвестиционных проектов на туркменистанском рынке".
Москва поможет Ашхабаду во время председательства страны в СНГ в 2026 году. Президент также указал на успешное развитие государства:
«
"Опираясь на богатое историческое, культурное и духовное наследие, Туркменистан динамично растет, добиваясь прогресса в различных отраслях народного хозяйства и социальной сферы".
Перед началом форума Путин кратко пообщался с лидерами Узбекистана и Туркмении Шавкатом Мирзиеевым и Сердаром Бердымухамедовым.
Путин прилетел в Туркменистан ночью в пятницу. Утром он возложил венок к монументу Нейтралитета в Ашхабаде.
Также сегодня президент проведет серию двусторонних встреч, включая переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Международный год мира и доверия провозгласили на 78-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Туркмении. Она направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями. Резолюцию поддержали 86 стран.