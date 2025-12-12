https://ria.ru/20251212/putin-2061571785.html
Путин и Мирзиеев пообщались "на ногах" перед началом форума
Путин и Мирзиеев пообщались "на ногах" перед началом форума - РИА Новости, 12.12.2025
Путин и Мирзиеев пообщались "на ногах" перед началом форума
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев пообщались "на ногах" перед началом форума, посвященного Международному году мира и доверия,... РИА Новости, 12.12.2025
Путин и Мирзиеев пообщались "на ногах" перед началом форума
РИА Новости: Путин и Мирзиеев пообщались перед началом форума в Ашхабаде