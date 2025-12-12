Рейтинг@Mail.ru
Путин и Мирзиеев пообщались "на ногах" перед началом форума - РИА Новости, 12.12.2025
08:20 12.12.2025
Путин и Мирзиеев пообщались "на ногах" перед началом форума
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев пообщались "на ногах" перед началом форума, посвященного Международному году мира и доверия,... РИА Новости, 12.12.2025
в мире
россия
узбекистан
ашхабад
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
шавкат мирзиеев
россия
узбекистан
ашхабад
Путин и Мирзиеев пообщались "на ногах" перед началом форума

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев пообщались "на ногах" перед началом форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, передает корреспондент РИА Новости.
Лидеры начали беседовать после церемонии совместного фотографирования, в которой приняли участие главы делегаций форума. Президенты России и Узбекистана кратко пообщались по пути в зал пленарного заседания, приобняв друг друга.
Ранее Путин прилетел в Ашхабад, где помимо участия в форуме у главы государства запланирован ряд международных контактов, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент России Владимир Путин прибыл в Международный аэропорт в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин прилетел в Ашхабад
