Путин в пятницу встретится с Эрдоганом

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Ашхабаде, глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
Встречи лидеров
В Ашхабаде запланирована встреча Путина и Эрдогана, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президенты неоднократно созванивались. Предыдущий их телефонный разговор прошел в конце ноября. Тогда Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. Предыдущая личная встреча двух президентов состоялась в сентябре в Китае на полях саммита ШОС.
Кроме того, планируется встреча Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана, Лидеры поддерживают насыщенные контакты, предыдущая встреча также состоялась на форуме ШОС в КНР. Тогда президент России подчеркивал особый дружеский характер отношений двух стран и растущую взаимную торговлю.
Также глава государства побеседует с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Ранее Путин отмечал, что Пакистан является традиционным партнером России в Азии. Запланированы переговоры и с президентом Ирака Латифом Рашидом. В августе Багдад посещал Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Тогда стороны отмечали необходимость поддержания диалога между странами, в том числе по линии советов безопасности.
Состоится встреча и с хозяином форума, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым
Год мира и доверия
Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.
Туркмения является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.