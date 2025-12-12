Путин в пятницу встретится с Эрдоганом

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Ашхабаде, глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.