https://ria.ru/20251212/proekt-2061650063.html
Лихачев провел для Мишустина экскурсию по "Советскому атомному проекту"
Лихачев провел для Мишустина экскурсию по "Советскому атомному проекту" - РИА Новости, 12.12.2025
Лихачев провел для Мишустина экскурсию по "Советскому атомному проекту"
Глава "Росатома" Алексей Лихачев провел для премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также глав правительств стран СНГ экскурсию по экспозиции "Советский... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:44:00+03:00
2025-12-12T13:44:00+03:00
2025-12-12T13:44:00+03:00
ссср
россия
армения
алексей лихачев
михаил мишустин
никол пашинян
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061646376_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_fa2b8564e0ae31121703997569f06db9.jpg
https://ria.ru/20251127/likhachev-2058056402.html
https://ria.ru/20251210/rosatom-2061193772.html
ссср
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061646376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9e7f6ac0b0f5702903e501a9bf7c6d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, россия, армения, алексей лихачев, михаил мишустин, никол пашинян, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", снг
СССР, Россия, Армения, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Никол Пашинян, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", СНГ
Лихачев провел для Мишустина экскурсию по "Советскому атомному проекту"
Лихачев рассказал Мишустину и главам кабминов СНГ об атомном проекте СССР
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев провел для премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также глав правительств стран СНГ экскурсию по экспозиции "Советский атомный проект" в музее "Атом" на ВДНХ.
Лихачев
подробно рассказал главам правительств о том, как в условиях военного и послевоенного времени развивалась советская атомная отрасль и как был достигнут ядерный паритет, сохранивший мир во второй половине ХХ века. Говоря о гонке вооружений 1950-х годов, глава "Росатома
" уточнил, что "паритета не было, но СССР
обладал оружием".
В ходе осмотра главы правительств уточнили у Лихачева детали о первом успешном испытании атомной бомбы РДС-1 в СССР 29 августа 1949 года.
"29 августа здесь (в бункере) был (председатель специального комитета при ГКО СССР по созданию ядерного оружия Лаврентий) Берия, он отсюда доложил (Сталину о том, что СССР обладает ядерным оружием - ред.)", - пояснил глава "Росатома".
"Берия был ответственным за атомный проект", - подчеркнул Мишустин, обращаясь к коллегам.
Также главам правительств представили модель первой советской атомной бомбы, в том числе макет ее "сердца" - заряда, и макет "Царь-бомбы" в натуральную величину.