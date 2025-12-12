Михаил Мишустин и главы правительств ЕАЭС посетили экспозицию музея "Атом" на ВДНХ

Лихачев провел для Мишустина экскурсию по "Советскому атомному проекту"

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев провел для премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также глав правительств стран СНГ экскурсию по экспозиции "Советский атомный проект" в музее "Атом" на ВДНХ.

Лихачев подробно рассказал главам правительств о том, как в условиях военного и послевоенного времени развивалась советская атомная отрасль и как был достигнут ядерный паритет, сохранивший мир во второй половине ХХ века. Говоря о гонке вооружений 1950-х годов, глава " Росатома " уточнил, что "паритета не было, но СССР обладал оружием".

В ходе осмотра главы правительств уточнили у Лихачева детали о первом успешном испытании атомной бомбы РДС-1 в СССР 29 августа 1949 года.

"29 августа здесь (в бункере) был (председатель специального комитета при ГКО СССР по созданию ядерного оружия Лаврентий) Берия, он отсюда доложил (Сталину о том, что СССР обладает ядерным оружием - ред.)", - пояснил глава "Росатома".

"Берия был ответственным за атомный проект", - подчеркнул Мишустин, обращаясь к коллегам.