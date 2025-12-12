Рейтинг@Mail.ru
13:44 12.12.2025
Лихачев провел для Мишустина экскурсию по "Советскому атомному проекту"
Лихачев провел для Мишустина экскурсию по "Советскому атомному проекту"
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин и главы правительств ЕАЭС посетили экспозицию музея "Атом" на ВДНХ
Михаил Мишустин и главы правительств ЕАЭС посетили экспозицию музея "Атом" на ВДНХ
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев провел для премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также глав правительств стран СНГ экскурсию по экспозиции "Советский атомный проект" в музее "Атом" на ВДНХ.
Выставку вместе с Мишустиным осмотрели премьеры Армении Никол Пашинян, Белоруссии Александр Турчин, Казахстана Олжас Бектенов, Киргизии Адылбек Касымалиев и Таджикистана Кохир Расулзода.
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев на КМУ-2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Решения Путина сделали Россию мировым атомным лидером, заявил Лихачев
27 ноября, 15:20
Лихачев подробно рассказал главам правительств о том, как в условиях военного и послевоенного времени развивалась советская атомная отрасль и как был достигнут ядерный паритет, сохранивший мир во второй половине ХХ века. Говоря о гонке вооружений 1950-х годов, глава "Росатома" уточнил, что "паритета не было, но СССР обладал оружием".
В ходе осмотра главы правительств уточнили у Лихачева детали о первом успешном испытании атомной бомбы РДС-1 в СССР 29 августа 1949 года.
"29 августа здесь (в бункере) был (председатель специального комитета при ГКО СССР по созданию ядерного оружия Лаврентий) Берия, он отсюда доложил (Сталину о том, что СССР обладает ядерным оружием - ред.)", - пояснил глава "Росатома".
"Берия был ответственным за атомный проект", - подчеркнул Мишустин, обращаясь к коллегам.
Также главам правительств представили модель первой советской атомной бомбы, в том числе макет ее "сердца" - заряда, и макет "Царь-бомбы" в натуральную величину.
Росатом участвует в разработке ускорителя легких ионов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Росатом" участвует в разработке ускорителя легких ионов
10 декабря, 19:35
 
СССРРоссияАрменияАлексей ЛихачевМихаил МишустинНикол ПашинянГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"СНГ
 
 
