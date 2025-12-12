Рейтинг@Mail.ru
11:06 12.12.2025 (обновлено: 13:09 12.12.2025)
Мишустин и главы правительств стран СНГ сделали совместное фото
Мишустин и главы правительств стран СНГ сделали совместное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы правительств стран СНГ во время совместного фотографирования после прибытия на международную конференцию по сотрудничеству в науке и технологиях
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы правительств стран СНГ сделали совместное фото после прибытия на международную конференцию по сотрудничеству в науке и технологиях.
Премьеры России - Михаил Мишустин, Армении - Никол Пашинян, Белоруссии - Александр Турчин, Казахстана - Олжас Бектенов, Киргизии - Адылбек Касымалиев и Таджикистана - Кохир Расулзода в музее "Атом" на ВДНХ сделали совместное фото на фоне арт-объекта, который представляет модель атома урана - главного на Земле источника энергии.
Россия и Киргизия высоко оценили итоги празднования в СНГ 80-летия Победы
Заголовок открываемого материала