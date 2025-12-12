Мишустин посетил музей "Атом" в Москве

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы официальных делегаций, участвующие в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий, ознакомились с экспозицией музея "Атом" на ВДНХ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Музей "Атом" - единственный в своем роде музей, посвященный ядерным технологиям прошлого, настоящего и будущего, не только в России , но и в мире. Музей был открыт в ноябре 2023 года. За два года его посетили свыше 3,5 миллионов человек из 80 стран мира.

Логика повествования в музее выстроена снизу вверх. Самый нижний этаж посвящен прошлому – подвигу создания ядерного щита СССР . Этаж выше посвящен самым необычным, а порой и фантастическим, проектам, которые стали появляться, когда энергию атома начали использовать в мирных целях. Далее представлены современные направления развития атомной промышленности.

Так, экспозиция "Советский атомный проект" рассказывает, как в условиях военного и послевоенного времени развивалась советская атомная отрасль и как был достигнут ядерный паритет, сохранивший мир во второй половине 20 века. Здесь созданы зоны "Кабинет Сталина", "В поисках урана", "Ядерный реактор Ф-1", "Ядерная гонка", "Царь-бомба".

Зона "Современная атомная промышленность" рассказывает о современных ядерных неэнергетических технологиях. Она включает в себя несколько тематических инсталляций: ядерные технологии в медицине, радиофармацевтические препараты, 3D-биопечать органов и тканей, квантовый компьютер, Северный морской путь, ядерные технологии в космосе, технологии радиационного облучения продуктов, карта присутствия " Росатома ".

В музее создано особое пространство "Атомариум", в котором наука становится игрой и увлекательным представлением. Также здесь представлен "Маятник Чеботаева", который поможет рассмотреть поведение волн, а в зоне "Лаборатория" установлено оборудование мирового уровня, работающее в настоящих научно-исследовательских центрах. Другие зоны музея посвящены технологиям ускорения частиц, теории относительности, делению ядра.