Мишустин посетил музей "Атом" в Москве
12:05 12.12.2025 (обновлено: 13:37 12.12.2025)
Мишустин посетил музей "Атом" в Москве
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы официальных делегаций, участвующие в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы правительств ЕАЭС посетили экспозицию музея "Атом" на ВДНХ. 12 декабря 2025
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы правительств ЕАЭС посетили экспозицию музея "Атом" на ВДНХ. 12 декабря 2025
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы официальных делегаций, участвующие в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий, ознакомились с экспозицией музея "Атом" на ВДНХ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Вместе с Мишустиным музей посетили премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, премьер-министр - руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
Музей "Атом" - единственный в своем роде музей, посвященный ядерным технологиям прошлого, настоящего и будущего, не только в России, но и в мире. Музей был открыт в ноябре 2023 года. За два года его посетили свыше 3,5 миллионов человек из 80 стран мира.
Логика повествования в музее выстроена снизу вверх. Самый нижний этаж посвящен прошлому – подвигу создания ядерного щита СССР. Этаж выше посвящен самым необычным, а порой и фантастическим, проектам, которые стали появляться, когда энергию атома начали использовать в мирных целях. Далее представлены современные направления развития атомной промышленности.
Так, экспозиция "Советский атомный проект" рассказывает, как в условиях военного и послевоенного времени развивалась советская атомная отрасль и как был достигнут ядерный паритет, сохранивший мир во второй половине 20 века. Здесь созданы зоны "Кабинет Сталина", "В поисках урана", "Ядерный реактор Ф-1", "Ядерная гонка", "Царь-бомба".
Зона "Современная атомная промышленность" рассказывает о современных ядерных неэнергетических технологиях. Она включает в себя несколько тематических инсталляций: ядерные технологии в медицине, радиофармацевтические препараты, 3D-биопечать органов и тканей, квантовый компьютер, Северный морской путь, ядерные технологии в космосе, технологии радиационного облучения продуктов, карта присутствия "Росатома".
В музее создано особое пространство "Атомариум", в котором наука становится игрой и увлекательным представлением. Также здесь представлен "Маятник Чеботаева", который поможет рассмотреть поведение волн, а в зоне "Лаборатория" установлено оборудование мирового уровня, работающее в настоящих научно-исследовательских центрах. Другие зоны музея посвящены технологиям ускорения частиц, теории относительности, делению ядра.
Конференция по сотрудничеству в области науки и технологий проводится в целях развития многостороннего взаимодействия России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в сфере науки, технологий, поддержки молодежных инициатив и продвижения перспективных разработок на территории Евразийского региона. Мероприятие проходит в музее "Атом" на ВДНХ.
