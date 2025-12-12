Мишустин прибыл на конференцию по научному сотрудничеству на ВДНХ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу прибыл на Международную конференцию по сотрудничеству в области науки и технологий, передает корреспондент РИА Новости.

Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Конференция проходит в музее "Атом" на ВДНХ. Она проводится в целях развития многостороннего взаимодействия России Узбекистана в сфере науки, технологий, поддержки молодежных инициатив и продвижения перспективных разработок в Евразийском регионе.

В музее "Атом" Мишустина встретили вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, а также глава "Росатама" Алексей Лихачев.

В ходе конференции главам делегаций будут представлены проекты-финалисты и технологические разработки международных коллективов молодых ученых в биотехнологиях, промышленной диагностике и экологической безопасности. Отбор проектов для участия в финале осуществлялся в несколько этапов, в результате к участию в финале конференции были допущены шесть проектов, над которыми работают команды из разных стран.

Один из них включает в себя разработку комплексных модульных решений для очистки жидких и газовых сред. Цель проекта - создание технологической линейки установок для задач водной безопасности, энергоэффективности промышленности, повышения глубины переработки сырья, экологии и улучшения качества жизни.

Другой проект - "Селектор". Его участники занимаются разработкой автоматизированной установки для сортировки твердых радиоактивных отходов (РАО) с применением системы технического зрения для предварительного разделения отходов по результатам оценки удельной активности радионуклидов в отдельных фрагментах.

Докладчики из России, Армении и Таджикистана презентуют проект "Зеленый страж", посвященный созданию эффективного средства защиты растений, лишенного недостатков существующих инсектицидов. Также главы делегаций ознакомятся с проектом "Компонент Ф", посвященном разработке новых технологий и созданию на их основе новейших изделий лазерной техники и оптоэлектроники.

Еще один проект, допущенный к участию в финале конференции, - "Замкнутый заряд: бесконечная жизнь аккумуляторов". Его авторы разрабатывают экономически и экологически эффективную опытно-промышленную технологию переработки отработанных литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) для рециклинга критически важных металлов: лития, кобальта и никеля.

Шестой проект - "Меганаука - основа технологического лидерства". Его суть заключается в создании единой сети научной инфраструктуры класса "мегасайенс" для обеспечения свободного доступа, кооперации и подготовки кадров для достижения технологического лидерства и укрепления национальной безопасности стран-участниц конференции.