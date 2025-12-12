Рейтинг@Mail.ru
Мишустин прибыл на конференцию по научному сотрудничеству на ВДНХ - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 12.12.2025 (обновлено: 10:58 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/mishustin-2061604376.html
Мишустин прибыл на конференцию по научному сотрудничеству на ВДНХ
Мишустин прибыл на конференцию по научному сотрудничеству на ВДНХ - РИА Новости, 12.12.2025
Мишустин прибыл на конференцию по научному сотрудничеству на ВДНХ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу прибыл на Международную конференцию по сотрудничеству в области науки и технологий, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:43:00+03:00
2025-12-12T10:58:00+03:00
россия
армения
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060873231_0:62:2883:1684_1920x0_80_0_0_168ac92799e2d876f190bbbfa282833f.jpg
https://ria.ru/20251212/mishustin-2061590307.html
https://ria.ru/20251202/mishustin-2059374842.html
https://ria.ru/20251211/ekonomika-2061433490.html
россия
армения
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060873231_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_b69089526b19853d24c4f958906b638f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, таджикистан
Россия, Армения, Таджикистан
Мишустин прибыл на конференцию по научному сотрудничеству на ВДНХ

Мишустин прибыл на международную конференцию по научному сотрудничеству на ВДНХ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу прибыл на Международную конференцию по сотрудничеству в области науки и технологий, передает корреспондент РИА Новости.
Конференция проходит в музее "Атом" на ВДНХ. Она проводится в целях развития многостороннего взаимодействия России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в сфере науки, технологий, поддержки молодежных инициатив и продвижения перспективных разработок в Евразийском регионе.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Мишустин поручил разработать "дорожную карту" экспорта российских товаров
Вчера, 10:04
В музее "Атом" Мишустина встретили вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, а также глава "Росатама" Алексей Лихачев.
В ходе конференции главам делегаций будут представлены проекты-финалисты и технологические разработки международных коллективов молодых ученых в биотехнологиях, промышленной диагностике и экологической безопасности. Отбор проектов для участия в финале осуществлялся в несколько этапов, в результате к участию в финале конференции были допущены шесть проектов, над которыми работают команды из разных стран.
Один из них включает в себя разработку комплексных модульных решений для очистки жидких и газовых сред. Цель проекта - создание технологической линейки установок для задач водной безопасности, энергоэффективности промышленности, повышения глубины переработки сырья, экологии и улучшения качества жизни.
Другой проект - "Селектор". Его участники занимаются разработкой автоматизированной установки для сортировки твердых радиоактивных отходов (РАО) с применением системы технического зрения для предварительного разделения отходов по результатам оценки удельной активности радионуклидов в отдельных фрагментах.
Докладчики из России, Армении и Таджикистана презентуют проект "Зеленый страж", посвященный созданию эффективного средства защиты растений, лишенного недостатков существующих инсектицидов. Также главы делегаций ознакомятся с проектом "Компонент Ф", посвященном разработке новых технологий и созданию на их основе новейших изделий лазерной техники и оптоэлектроники.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства РФ за 2025 год в области науки и техники - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Мишустин наградил лауреатов премий правительства в области науки и медицины
2 декабря, 23:04
Еще один проект, допущенный к участию в финале конференции, - "Замкнутый заряд: бесконечная жизнь аккумуляторов". Его авторы разрабатывают экономически и экологически эффективную опытно-промышленную технологию переработки отработанных литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) для рециклинга критически важных металлов: лития, кобальта и никеля.
Шестой проект - "Меганаука - основа технологического лидерства". Его суть заключается в создании единой сети научной инфраструктуры класса "мегасайенс" для обеспечения свободного доступа, кооперации и подготовки кадров для достижения технологического лидерства и укрепления национальной безопасности стран-участниц конференции.
Музей "Атом" – это единственный в своем роде музей, посвященный ядерным технологиям прошлого, настоящего и будущего, не только в России, но и в мире. Он был открыт в ноябре 2023 года. За два года музей посетили свыше 3,5 миллионов человек из 80 стран мира.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Мишустин призвал страны ЕАЭС ускорить внедрение современных решений
11 декабря, 16:38
 
РоссияАрменияТаджикистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала