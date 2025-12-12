Рейтинг@Mail.ru
Бердымухамедов призвал закрепить мир и доверие как постулаты политики - РИА Новости, 12.12.2025
11:36 12.12.2025 (обновлено: 11:51 12.12.2025)
Бердымухамедов призвал закрепить мир и доверие как постулаты политики
Бердымухамедов призвал закрепить мир и доверие как постулаты политики
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что в нынешних геополитических обстоятельствах мир и доверие приобретают особую значимость и ценность
2025-12-12T11:36:00+03:00
2025-12-12T11:51:00+03:00
Бердымухамедов призвал закрепить мир и доверие как постулаты политики

Бердымухамедов призвал закрепить мир и доверие как постулаты мировой политики

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде. 12 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде. 12 декабря 2025
АШХАБАД, 12 дек – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что в нынешних геополитических обстоятельствах мир и доверие приобретают особую значимость и ценность, а их закрепление в качестве постулатов мировой политики знаменует позитивный сдвиг в сторону от конфронтации.
В пятницу в столице Туркмении проходит международный форум мира и доверия, приуроченный 30-летию нейтралитета страны. В мероприятии принимают участие президенты России, Армении, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции и Узбекистана, а также премьер-министры Азербайджана, Грузии и Пакистана.
Выступление президента России на пленарном заседании форума в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин рассказал об отношениях с Туркменией и роли ООН в мире
Вчера, 08:23
"Убежден: именно сегодня, в непростых геополитических обстоятельствах, мир и доверие приобретают особую значимость и ценность. Адекватная оценка этих понятий, возведение и закрепление их в качестве неоспоримых постулатов мировой политики само по себе знаменуют заметный позитивный сдвиг в осмыслении современного устройства, шаг в сторону от опасного конфронтационного крена, к выстраиванию конструктивных, реалистичных, сбалансированных основ глобальной архитектуры безопасности и развития", – сказал Бердымухамедов в ходе форума.
Глава государства отметил, что проведение форума стало результатом многолетней последовательной работы Ашхабада по утверждению в мировой политике принципов, которые должны составлять основу современной системы международных отношений. "Провозгласив в качестве такой основы мир и доверие, наша страна предприняла ряд важных шагов и инициатив, которые были с пониманием восприняты в мире, получили действенную поддержку партнеров", – добавил президент Туркмении.
Нейтральный статус Туркмении впервые признали на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе туркменской стороны Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин отметил роль миролюбивой внешней политики Туркмении
Вчера, 09:24
 
В миреТуркменияРоссияАрменияСердар БердымухамедовООН
 
 
