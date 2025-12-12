Бердымухамедов призвал закрепить мир и доверие как постулаты политики

АШХАБАД, 12 дек – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что в нынешних геополитических обстоятельствах мир и доверие приобретают особую значимость и ценность, а их закрепление в качестве постулатов мировой политики знаменует позитивный сдвиг в сторону от конфронтации.