Бердымухамедов призвал закрепить мир и доверие как постулаты политики

АШХАБАД, 12 дек – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что в нынешних геополитических обстоятельствах мир и доверие приобретают особую значимость и ценность, а их закрепление в качестве постулатов мировой политики знаменует позитивный сдвиг в сторону от конфронтации.
В пятницу в столице Туркмении проходит международный форум мира и доверия, приуроченный 30-летию нейтралитета страны. В мероприятии принимают участие президенты России, Армении, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции и Узбекистана, а также премьер-министры Азербайджана, Грузии и Пакистана.
"Убежден: именно сегодня, в непростых геополитических обстоятельствах, мир и доверие приобретают особую значимость и ценность. Адекватная оценка этих понятий, возведение и закрепление их в качестве неоспоримых постулатов мировой политики само по себе знаменуют заметный позитивный сдвиг в осмыслении современного устройства, шаг в сторону от опасного конфронтационного крена, к выстраиванию конструктивных, реалистичных, сбалансированных основ глобальной архитектуры безопасности и развития", – сказал Бердымухамедов в ходе форума.
Глава государства отметил, что проведение форума стало результатом многолетней последовательной работы Ашхабада по утверждению в мировой политике принципов, которые должны составлять основу современной системы международных отношений. "Провозгласив в качестве такой основы мир и доверие, наша страна предприняла ряд важных шагов и инициатив, которые были с пониманием восприняты в мире, получили действенную поддержку партнеров", – добавил президент Туркмении.
Нейтральный статус Туркмении впервые признали на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе туркменской стороны Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.