Игрока "Брентфорда" Тиаго признали игроком месяца в чемпионате Англии - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Футбол
 
17:02 12.12.2025 (обновлено: 17:15 12.12.2025)
Игрока "Брентфорда" Тиаго признали игроком месяца в чемпионате Англии
Игрока "Брентфорда" Тиаго признали игроком месяца в чемпионате Англии
Игрока "Брентфорда" Тиаго признали игроком месяца в чемпионате Англии
Бразильский нападающий "Брентфорда" Игор Тиаго признан лучшим игроком месяца по итогам ноября в чемпионате Англии по футболу, сообщается на сайте лиги. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
футбол
спорт
англия
английская премьер-лига (апл)
харви барнс
жереми доку
бруну фернандеш
челси
англия
спорт, англия, английская премьер-лига (апл), харви барнс, жереми доку, бруну фернандеш, челси, манчестер юнайтед, брентфорд
Футбол, Спорт, Англия, Английская премьер-лига (АПЛ), Харви Барнс, Жереми Доку, Бруну Фернандеш, Челси, Манчестер Юнайтед, Брентфорд
Игрока "Брентфорда" Тиаго признали игроком месяца в чемпионате Англии

Игрока "Брентфорда" Тиаго впервые признали игроком месяца в чемпионате Англии

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бразильский нападающий "Брентфорда" Игор Тиаго признан лучшим игроком месяца по итогам ноября в чемпионате Англии по футболу, сообщается на сайте лиги.
В ноябре Тиаго сыграл четыре матча и забил пять мячей. Нападающий стал первым футболистом "Брентфорда", который получил награду лучшему игроку месяца.
На награду также претендовали Харви Барнс ("Ньюкасл"), Кирнан Дьюзбери-Холл ("Эвертон"), Жереми Доку ("Манчестер Сити"), Бруно Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест"), Рис Джеймс ("Челси") и Деклан Райс ("Арсенал").
Тренером месяца признан Энцо Мареска, который возглавляет "Челси". Под руководством специалиста лондонский клуб выиграл три матча и одержал одну ничью в ноябре.
В октябре награду лучшему игроку получил вингер "красных дьяволов" Брайан Мбемо, Рубен Аморим из "Манчестер Юнайтед" стал лучшим тренером.
"Кристал Пэлас" переиграл "Фулхэм" в матче АПЛ
7 декабря, 21:34
"Кристал Пэлас" переиграл "Фулхэм" в матче АПЛ
7 декабря, 21:34
 
ФутболСпортАнглияАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Харви БарнсЖереми ДокуБруну ФернандешЧелсиМанчестер ЮнайтедБрентфорд
 
