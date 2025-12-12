https://ria.ru/20251212/igor-2061713322.html
Игрока "Брентфорда" Тиаго признали игроком месяца в чемпионате Англии
Игрока "Брентфорда" Тиаго признали игроком месяца в чемпионате Англии - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Игрока "Брентфорда" Тиаго признали игроком месяца в чемпионате Англии
Бразильский нападающий "Брентфорда" Игор Тиаго признан лучшим игроком месяца по итогам ноября в чемпионате Англии по футболу, сообщается на сайте лиги. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T17:02:00+03:00
2025-12-12T17:02:00+03:00
2025-12-12T17:15:00+03:00
футбол
спорт
англия
английская премьер-лига (апл)
харви барнс
жереми доку
бруну фернандеш
челси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061716656_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_ccc42e9304f1c77d2af77f7c047ce3fd.jpg
/20251207/apl-2060454799.html
англия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061716656_155:0:1400:934_1920x0_80_0_0_58ec5177599d98c124a16f32eed9be71.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, англия, английская премьер-лига (апл), харви барнс, жереми доку, бруну фернандеш, челси, манчестер юнайтед, брентфорд
Футбол, Спорт, Англия, Английская премьер-лига (АПЛ), Харви Барнс, Жереми Доку, Бруну Фернандеш, Челси, Манчестер Юнайтед, Брентфорд
Игрока "Брентфорда" Тиаго признали игроком месяца в чемпионате Англии
Игрока "Брентфорда" Тиаго впервые признали игроком месяца в чемпионате Англии