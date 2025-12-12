В России два человека умерли из-за последствий гонконгского гриппа

МАХАЧКАЛА, 12 дек — РИА Новости. Два человека скончались от последствий гонконгского гриппа в Дагестане, сообщили РИА Новости в профильных службах региона.

"В Дагестане зарегистрировано два случая смерти людей, у которых был выявлен грипп A(Н3 N2)", — сообщил собеседник агентства.

По данным Life , погибшие не были привиты от гриппа. СМИ также напомнило о симптомах гонконгского штамма, среди которых: резкое повышение температуры до 39-40 градусов, слабость, боль в горле и кашель, головная боль, особенно в области лба и висков.

В управлении Роспотребнадзора по Дагестану, в свою очередь, сообщили, что в республике за текущий эпидсезон гриппа и ОРВИ зарегистрировали 61 случай гриппа A (H3N2).

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю в России зарегистрировали свыше 23,4 тысячи случаев гриппа, это в 1,7 раза больше, чем неделей ранее, доминирует гонконгский штамм. По информации ведомства, заболеваемость респираторными инфекциями соответствует сезонным уровням, при этом рост заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается.