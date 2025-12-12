Политолог назвал готовность Зеленского к выборам словоблудием

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Готовность Владимира Зеленского провести выборы на Украине является словоблудием и шансом на передышку для ВСУ, но другого выхода у него нет, кроме как их провести, высказал свое мнение в интервью РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

"Главная задача Зеленского - это временное прекращение боевых действий, потому что Украина выдохлась. По сообщениям наших военных, оборона ВСУ трещит по всем швам. Поэтому сейчас Зеленский может говорить что угодно - что он готов к мирным переговорам, к референдуму, к выборам президента. На самом деле, для него самое важное сейчас - выиграть время. накопить силы, набрать еще рекрутов в ВСУ. Словоблудие Зеленского не имеет вообще никакого смысла", - сказал Гусев

Он указал, что для Зеленского сейчас особо выбора нет, потому что "поддерживающие его европейцы фактически банкроты, и продолжать военные действия в объемах, которые были в прошлые годы, практически невозможно".

По мнению эксперта, Зеленский "ставит телегу впереди лошади", говоря о том, что для проведения выборов необходимо прекратить огонь и что США могут помочь в этом.

"Ему же дали гарантии безопасности члены НАТО . Какие гарантии безопасности нужны от американцев? Снабдить их вооружением и деньгами? Пойдут на это американцы? Нет, не пойдут. О каких еще гарантиях безопасности можно говорить? Гарантии безопасности на сегодняшний день может дать только Россия . Больше никто", - заключил Гусев.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить выборы на Украине во время военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и продлевается каждые три месяца. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, необходимо признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции, и обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также Путин упомянул и отмену санкций против РФ.