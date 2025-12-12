Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал готовность Зеленского к выборам словоблудием
11:23 12.12.2025
Политолог назвал готовность Зеленского к выборам словоблудием
Политолог назвал готовность Зеленского к выборам словоблудием

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Готовность Владимира Зеленского провести выборы на Украине является словоблудием и шансом на передышку для ВСУ, но другого выхода у него нет, кроме как их провести, высказал свое мнение в интервью РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должен быть подобная возможность. Владимир Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Кругом враги: длинные руки украинских спецслужб подвели Зеленского
Вчера, 08:00
"Главная задача Зеленского - это временное прекращение боевых действий, потому что Украина выдохлась. По сообщениям наших военных, оборона ВСУ трещит по всем швам. Поэтому сейчас Зеленский может говорить что угодно - что он готов к мирным переговорам, к референдуму, к выборам президента. На самом деле, для него самое важное сейчас - выиграть время. накопить силы, набрать еще рекрутов в ВСУ. Словоблудие Зеленского не имеет вообще никакого смысла", - сказал Гусев.
Он указал, что для Зеленского сейчас особо выбора нет, потому что "поддерживающие его европейцы фактически банкроты, и продолжать военные действия в объемах, которые были в прошлые годы, практически невозможно".
По мнению эксперта, Зеленский "ставит телегу впереди лошади", говоря о том, что для проведения выборов необходимо прекратить огонь и что США могут помочь в этом.
"Ему же дали гарантии безопасности члены НАТО. Какие гарантии безопасности нужны от американцев? Снабдить их вооружением и деньгами? Пойдут на это американцы? Нет, не пойдут. О каких еще гарантиях безопасности можно говорить? Гарантии безопасности на сегодняшний день может дать только Россия. Больше никто", - заключил Гусев.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине
Вчера, 02:45
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить выборы на Украине во время военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и продлевается каждые три месяца. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, необходимо признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции, и обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также Путин упомянул и отмену санкций против РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении конфликта. По его словам, для урегулирования, в частности, Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев - боевые действия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Атаковать со всей силой": генерал раскрыл, что задумал Зеленский
Вчера, 02:13
 
