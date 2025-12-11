Рейтинг@Mail.ru
Зеленскую разоблачили: на Украине разгорается скандал вокруг детей - РИА Новости, 11.12.2025
16:56 11.12.2025
Зеленскую разоблачили: на Украине разгорается скандал вокруг детей
Зеленскую разоблачили: на Украине разгорается скандал вокруг детей
Зеленскую разоблачили: на Украине разгорается скандал вокруг детей
Очередной громкий скандал, связанный с торговлей детьми, разгорается на Украине. Там была раскрыта преступная группа, которая занималась незаконным вывозом... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:56:00+03:00
2025-12-11T16:56:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954832571_0:102:3074:1831_1920x0_80_0_0_ee4c7ab5124e5c9fe6f5c8f84b2f815f.jpg
Зеленскую разоблачили: на Украине разгорается скандал вокруг детей

© AP Photo / Tobias SchwarzЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Tobias Schwarz
Елена Зеленская
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Очередной громкий скандал, связанный с торговлей детьми, разгорается на Украине. Там была раскрыта преступная группа, которая занималась незаконным вывозом детей-сирот за границу, чтобы передать их иностранцам.
Об этом сообщили силовики на фоне скандала вокруг Фонда Елены Зеленской, который как раз занимается темой "реабилитации детей" в других странах.

Успели вывезти 13 детей

Деятельность группировки пресекли правоохранители Одесской области, о чем сообщил во вторник офис украинского генерального прокурора. Под подозрением находятся две украинки 39 и 47 лет, а также 49-летний основатель организации, действовавший из-за рубежа.
По данным следствия, подозреваемые также изготавливали поддельные документы. В схеме участвовали в том числе 15 перевозчиков, непосредственно переправлявших детей с Украины за границу.
© РИА Новости / Евгений Карасев | Перейти в медиабанкБольшегрузные автомобили
Большегрузные автомобили - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Евгений Карасев
Перейти в медиабанк
Большегрузные автомобили
На момент вмешательства правоохранительных органов успели вывезти уже 13 детей. Куда именно были они отправлены, не указывается.
Находившиеся на территории Украины женщины взяты под стражу, их обвиняют в торговле людьми, незаконной переправке людей через границу и подделке документов.

"Никто не хочет этим заниматься"

К сожалению, бизнес по торговле детьми уже давно процветает на Украине. Причем есть данные, что к вывозу детей с Украины и их нелегальной "продаже" на Западе причастен Фонд Елены Зеленской. Об этом рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Василий Прозоров
 Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Василий Прозоров
"У них вывезли ребенка (с Украины на Запад. — Прим. ред.), и хоть трава не расти. А это вот надо отслеживать каждого ребенка. <…> Там десятки организаций, в первую очередь неправительственных, занимаются вывозом детей — якобы для спасения из зоны боевых действий. Проследить это просто нереально, особенно если никто не хочет этим заниматься, особенно если в этом реально финансовая заинтересованность. Причем на самом высоком уровне, даже фонд Елены Зеленской, есть информация, что он тоже причастен к вывозу и торговле детьми. Увы, на таком высоком уровне это существует", — заявил Прозоров РИА Новости.

Полуголый старик

В целом на Украине вопрос об эвакуации детей курирует Елена Зеленская.
Еще 23 сентября 2022-го на одной из самых престижных площадок — Метрополитен-опера — первая леди Украины собрала все сливки американского общества и с большой помпой открыла благотворительный фонд, названный в честь самой себя.
© AP Photo / Patrick SemanskyЕлена Зеленская
Cупруга Президента Украины Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Елена Зеленская
С тех пор фонд Елены Зеленской успел засветиться в нескольких грязных скандалах, а иностранные журналисты выяснили, что деятельность организации вовсе не такая благотворительная, как уверяет первая леди Украины.
Сотрудники издания The Intel Drop пообщались с водителем-французом, лично отвозившим украинских детей в принимающие семьи и сразу заподозрившим что-то плохое.
"Ребенка звали Дмитрий. Я привез его в приемную семью, которая живет на авеню Фош. Вышел мужчина, довольно старый. Он был почти голый и сразу принялся подмигивать ребенку", — уверяет водитель.
© Фото : Pexels/George BeckerВходная дверь квартиры
Входная дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Pexels/George Becker
Входная дверь квартиры
Затем старик подписал документы, взял ребенка за руку и захлопнул дверь.
"Я понял: что-то не так. Но подумал, что это не мое дело", — рассказал собеседник издания.

Трогали в интимных местах

Через пару дней этот же водитель должен был забрать ребенка из детского дома и отвезти в новую семью. В дороге он начал общаться с мальчиком. Выяснилось, что это уже вторая приемная семья — предыдущие "родители" сдали его обратно в детдом.
"Он заплакал и начал показывать жестами. Насколько я понял по этим движениям, его трогали в интимных местах", — рассказал водитель.
© Depositphotos.com / photographee.euДети
Дети - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Depositphotos.com / photographee.eu
Дети
После этих вопиющих случаев он уволился, заявив руководству, что "не хочет участвовать в торговле детьми".
Уже после ухода из фонда водитель стал выяснять, к кому отвозил перепуганного мальчика. Оказалось, что по этому адресу живет известный французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви, среди друзей которого числился и Джеффри Эпштейн — создатель "острова педофилов" для весьма влиятельных людей.

Тысячи фунтов на "детской теме"

Согласно материалам Фонда борьбы с репрессиями, под патронажем Елены Зеленской с Украины уже вывезли 1800 несовершеннолетних. Результаты расследования опубликовал на своем ресурсе немецкий журналист Томас Репер.
© AP Photo / Daniel LealЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Daniel Leal
Елена Зеленская
В Европе детей передают "посредникам": это и различные подпольные криминальные структуры, и вполне солидные организации. Среди них — фонд Save the Children со штаб-квартирой в Лондоне.
Как выяснили расследователи, фонд первой леди Украины получает от британских "заказчиков" денежное вознаграждение, примерно 12 тысяч фунтов за каждого несовершеннолетнего ребенка. Взамен у Save the Children — право распоряжаться дальнейшей судьбой детей, как им заблагорассудится.
"По моим сведениям, Елена Зеленская после торжественного учреждения фонда имени себя в Нью-Йорке сразу же переключилась на "детскую тему". Ее она интересовала с двух точек зрения – красивый международный пиар и извлечение дохода. Продажа на Запад украинских детей изначально сулила немалые барыши", — рассказал бывший сотрудник фонда Зеленской.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры: доллары США и евро
По словам мужчины, проработавшего в организации более трех лет, ее структура напоминает преступную группировку, члены которой лишены всякой морали и чувства сострадания.
Остается надеяться, что со временем на Украине привлекут к ответственности все ОПГ, замешанные в незаконной торговле детьми, даже несмотря на покровительство первой леди.
 
 
 
