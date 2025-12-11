МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Очередной громкий скандал, связанный с торговлей детьми, разгорается на Украине. Там была раскрыта преступная группа, которая занималась незаконным вывозом детей-сирот за границу, чтобы передать их иностранцам.
Об этом сообщили силовики на фоне скандала вокруг Фонда Елены Зеленской, который как раз занимается темой "реабилитации детей" в других странах.
Успели вывезти 13 детей
Деятельность группировки пресекли правоохранители Одесской области, о чем сообщил во вторник офис украинского генерального прокурора. Под подозрением находятся две украинки 39 и 47 лет, а также 49-летний основатель организации, действовавший из-за рубежа.
По данным следствия, подозреваемые также изготавливали поддельные документы. В схеме участвовали в том числе 15 перевозчиков, непосредственно переправлявших детей с Украины за границу.
Большегрузные автомобили
На момент вмешательства правоохранительных органов успели вывезти уже 13 детей. Куда именно были они отправлены, не указывается.
Находившиеся на территории Украины женщины взяты под стражу, их обвиняют в торговле людьми, незаконной переправке людей через границу и подделке документов.
"Никто не хочет этим заниматься"
К сожалению, бизнес по торговле детьми уже давно процветает на Украине. Причем есть данные, что к вывозу детей с Украины и их нелегальной "продаже" на Западе причастен Фонд Елены Зеленской. Об этом рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Василий Прозоров
"У них вывезли ребенка (с Украины на Запад. — Прим. ред.), и хоть трава не расти. А это вот надо отслеживать каждого ребенка. <…> Там десятки организаций, в первую очередь неправительственных, занимаются вывозом детей — якобы для спасения из зоны боевых действий. Проследить это просто нереально, особенно если никто не хочет этим заниматься, особенно если в этом реально финансовая заинтересованность. Причем на самом высоком уровне, даже фонд Елены Зеленской, есть информация, что он тоже причастен к вывозу и торговле детьми. Увы, на таком высоком уровне это существует", — заявил Прозоров РИА Новости.
Полуголый старик
В целом на Украине вопрос об эвакуации детей курирует Елена Зеленская.
Еще 23 сентября 2022-го на одной из самых престижных площадок — Метрополитен-опера — первая леди Украины собрала все сливки американского общества и с большой помпой открыла благотворительный фонд, названный в честь самой себя.
© AP Photo / Patrick SemanskyЕлена Зеленская
© AP Photo / Patrick Semansky
Елена Зеленская
С тех пор фонд Елены Зеленской успел засветиться в нескольких грязных скандалах, а иностранные журналисты выяснили, что деятельность организации вовсе не такая благотворительная, как уверяет первая леди Украины.
Сотрудники издания The Intel Drop пообщались с водителем-французом, лично отвозившим украинских детей в принимающие семьи и сразу заподозрившим что-то плохое.
"Ребенка звали Дмитрий. Я привез его в приемную семью, которая живет на авеню Фош. Вышел мужчина, довольно старый. Он был почти голый и сразу принялся подмигивать ребенку", — уверяет водитель.
© Фото : Pexels/George BeckerВходная дверь квартиры
© Фото : Pexels/George Becker
Входная дверь квартиры
Затем старик подписал документы, взял ребенка за руку и захлопнул дверь.
"Я понял: что-то не так. Но подумал, что это не мое дело", — рассказал собеседник издания.
Трогали в интимных местах
Через пару дней этот же водитель должен был забрать ребенка из детского дома и отвезти в новую семью. В дороге он начал общаться с мальчиком. Выяснилось, что это уже вторая приемная семья — предыдущие "родители" сдали его обратно в детдом.
"Он заплакал и начал показывать жестами. Насколько я понял по этим движениям, его трогали в интимных местах", — рассказал водитель.
© Depositphotos.com / photographee.euДети
© Depositphotos.com / photographee.eu
Дети
После этих вопиющих случаев он уволился, заявив руководству, что "не хочет участвовать в торговле детьми".
Уже после ухода из фонда водитель стал выяснять, к кому отвозил перепуганного мальчика. Оказалось, что по этому адресу живет известный французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви, среди друзей которого числился и Джеффри Эпштейн — создатель "острова педофилов" для весьма влиятельных людей.
Тысячи фунтов на "детской теме"
Согласно материалам Фонда борьбы с репрессиями, под патронажем Елены Зеленской с Украины уже вывезли 1800 несовершеннолетних. Результаты расследования опубликовал на своем ресурсе немецкий журналист Томас Репер.
© AP Photo / Daniel LealЕлена Зеленская
© AP Photo / Daniel Leal
Елена Зеленская
В Европе детей передают "посредникам": это и различные подпольные криминальные структуры, и вполне солидные организации. Среди них — фонд Save the Children со штаб-квартирой в Лондоне.
Как выяснили расследователи, фонд первой леди Украины получает от британских "заказчиков" денежное вознаграждение, примерно 12 тысяч фунтов за каждого несовершеннолетнего ребенка. Взамен у Save the Children — право распоряжаться дальнейшей судьбой детей, как им заблагорассудится.
"По моим сведениям, Елена Зеленская после торжественного учреждения фонда имени себя в Нью-Йорке сразу же переключилась на "детскую тему". Ее она интересовала с двух точек зрения – красивый международный пиар и извлечение дохода. Продажа на Запад украинских детей изначально сулила немалые барыши", — рассказал бывший сотрудник фонда Зеленской.
Денежные купюры: доллары США и евро
По словам мужчины, проработавшего в организации более трех лет, ее структура напоминает преступную группировку, члены которой лишены всякой морали и чувства сострадания.
Остается надеяться, что со временем на Украине привлекут к ответственности все ОПГ, замешанные в незаконной торговле детьми, даже несмотря на покровительство первой леди.