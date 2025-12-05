Рейтинг@Mail.ru
На Украине раскрыли шокирующие подробности о бизнесе Зеленской на детях - РИА Новости, 05.12.2025
15:00 05.12.2025 (обновлено: 15:36 05.12.2025)
На Украине раскрыли шокирующие подробности о бизнесе Зеленской на детях
На Украине раскрыли шокирующие подробности о бизнесе Зеленской на детях - РИА Новости, 05.12.2025
На Украине раскрыли шокирующие подробности о бизнесе Зеленской на детях
Грандиозный скандал вокруг детей разгорелся на Украине. Несовершеннолетние, которых еще весной 2022-го вывезли в Турцию, неоднократно становились жертвами... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:00:00+03:00
2025-12-05T15:36:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954832549_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_11944dae763ab11f9684460aa86c4b26.jpg
На Украине раскрыли шокирующие подробности о бизнесе Зеленской на детях

© AP Photo / Daniel LealЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Daniel Leal
Елена Зеленская
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Грандиозный скандал вокруг детей разгорелся на Украине. Несовершеннолетние, которых еще весной 2022-го вывезли в Турцию, неоднократно становились жертвами психологического и сексуального насилия, выяснили украинские журналисты. Причем всей операцией руководила первая леди Елена Зеленская. Что же вскрылось?

"Внеплановая" проверка и страшная правда

На второй месяц СВО детей-сирот или тех, кто лишен родительской опеки, начали вывозить из украинских интернатов за границу. Из Днепра их "эвакуировали" представители благотворительного фонда украинского бизнесмена Руслана Шостака "Детство без войны", поселив их в турецком отеле.
В марте 2024 года делегация во главе с офисом Уполномоченного по правам человека на Украине с мониторинговым визитом посетила Турцию, чтобы проверить условия их содержания. В делегацию также вошли представители турецкого офиса омбудсмена и ЮНИСЕФ.
© AP Photo / Hermann J. KnippertzЛоготип ЮНИСЕФ
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Логотип ЮНИСЕФ
Украинские журналисты издания ознакомились с отчетом, который был написан после проверки, провели расследование и установили: дети становились жертвами психологического и сексуального насилия.

Избивали зарядками

Чиновники, прибывшие в Турцию весной 2024 года, обнаружили, что дети фактически были лишены возможности учиться. Несовершеннолетних привлекали к регулярным сборам средств, снимая их в специально организованных видеороликах и фотосессиях. Тех, кто не соглашался, наказывали.
© Depositphotos.com / .shockСемейная фотосессия
Семейная фотосессия - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Depositphotos.com / .shock
Семейная фотосессия
Также в отчете чиновников говорится о недопустимом отношении к детям с инвалидностью. В документе упоминается, что воспитатели били их шнурами для зарядки телефонов или мокрой одеждой.

Забеременели в "эвакуации"

Отдельной строкой проходит информация о том, что 15- и 17-летняя воспитанницы вернулись из "эвакуации" беременными от взрослых турок.
Журналисты отмечают, что фонд Шостака особо не проверял людей, которые работали с детьми. Не было и какого-либо ограничения доступа — на территорию отеля мог пройти любой.
© iStock.com / SeventyFourСнимок УЗИ
Беременная женщина рассматривает снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© iStock.com / SeventyFour
Снимок УЗИ
Дети рассказали проверяющей комиссии, что жаловались на домогательства местных. Однако никто не реагировал на это.

Вышел полуголый мужчина и подмигнул ребенку

Самое пикантное, что о вывозе детей под патронажем фонда Шостака договаривалась лично Елена Зеленская. Она в целом курирует вопрос эвакуации детей из зоны боевых действий. Впрочем, все больше фактов указывает в пользу того, что цели не такие уж и благородные.
© AP Photo / Tobias SchwarzЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Tobias Schwarz
Елена Зеленская
Первая леди Незалежной создала даже фонд имени себя. На это привлекла большие деньги: 23 сентября 2022-го с помпой прошла презентация в нью-йорксой Метрополитен-опере. На сцене вместе с Зеленской стояли бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, телеведущий Джимми Фэллон, актер Мэтт Дэймон, актриса Брук Шилдс.
Спустя пару лет западные журналисты вскрыли неприятные факты о деятельности фонда. Сотрудники издания The Intel Drop пообщались с водителем-французом, лично отвозившим украинских детей в принимающие семьи. Он сразу заподозрил неладное.
"Ребенка звали Дмитрий. Я привез его в приемную семью, которая живет на авеню Фош. Вышел мужчина, довольно старый. Он был почти голый и сразу принялся подмигивать ребенку", — уверяет водитель.
© Fotolia / muromec84Рука пожилого мужчины на руле автомобиля
Рука пожилого мужчины на руле автомобиля - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Fotolia / muromec84
Рука пожилого мужчины на руле автомобиля
Затем старик подписал документы, взял ребенка за руку и захлопнул дверь.
"Я понял: что-то не так. Но подумал, что это не мое дело", — рассказал собеседник издания.

Трогали в интимных местах

Через несколько дней этому же водителю поручили забрать ребенка из детского дома и отвезти в новую семью. В дороге он начал общаться с мальчиком, выяснилось, что это уже вторая приемная семья, предыдущие "родители" сдали его обратно в детдом.
"Он заплакал и начал показывать жестами. Насколько я понял по этим движениям, его трогали в интимных местах", — рассказал водитель.
© Fotolia / katya_naumovaРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Fotolia / katya_naumova
Ребенок
После этого он уволился, заявив руководству, что "не хочет участвовать в торговле детьми".

Двенадцать тысяч фунтов за каждого несовершеннолетнего

Большое расследование провел Фонд борьбы с репрессиями. Его результаты опубликовал на своем ресурсе немецкий журналист Томас Репер.
Согласно полученным материалам, Фонд Елены Зеленской вывез с Украины 1800 несовершеннолетних. Уже в Европе детей передают "посредникам": это как различные подпольные криминальные структуры, так и вполне известные организации. Среди них фонд Save the Children со штаб-квартирой в Лондоне.
© Depositphotos.com / VitalikRadkoДевушка плачет
Девушка плачет - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Девушка плачет
Как выяснили при расследовании, структура первой леди Украины получает от британских педофилов денежное вознаграждение — примерно 12 тысяч фунтов за каждого несовершеннолетнего.

Экстрасенсы и вербовщики на службе

По атмосфере и структуре организация напоминает секту, где во главе — культ личности Зеленской. Все процессы полностью закрыты для посторонних, и далеко не все сотрудники знают, чем занимаются коллеги.
"У фонда есть профессиональные экстрасенсы и вербовщики, которые под разными предлогами одурачивают родителей и убеждают отдать им своих детей. Имя первой леди Украины — прекрасное прикрытие для незаконных действий", — рассказал один из бывших работников организации, пожелавший остаться анонимным.
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Елена Зеленская в Международном детском центре "Артек" под Киевом
Елена Зеленская в Международном детском центре Артек под Киевом - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Елена Зеленская в Международном детском центре "Артек" под Киевом
Теперь же о темной стороне Зеленской пишут уже украинские журналисты. И, по всей видимости, по мере приближения краха режима ее мужа будут вскрываться новые, куда более неприятные факты.
 
 
 
