Рейтинг@Mail.ru
На Украине раскрыли схему незаконного вывоза детей-сирот за границу - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/ukraina-2060914921.html
На Украине раскрыли схему незаконного вывоза детей-сирот за границу
На Украине раскрыли схему незаконного вывоза детей-сирот за границу - РИА Новости, 09.12.2025
На Украине раскрыли схему незаконного вывоза детей-сирот за границу
Преступная группа, которая занималась незаконным вывозом детей-сирот за границу для передачи их на усыновление иностранными гражданами, была раскрыта на... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:55:00+03:00
2025-12-09T17:55:00+03:00
в мире
украина
одесская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_3246b9ae3f4a861dea80eee43d7fbea5.jpg
https://ria.ru/20250820/fond-2036423715.html
украина
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_d55f1254807924b42a49ceab0deb3d8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесская область
В мире, Украина, Одесская область
На Украине раскрыли схему незаконного вывоза детей-сирот за границу

На Украине раскрыли преступную группу, продававшую детей-сирот за границу

© Фото : ГПУЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : ГПУ
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Преступная группа, которая занималась незаконным вывозом детей-сирот за границу для передачи их на усыновление иностранными гражданами, была раскрыта на Украине, сообщил во вторник офис украинского генерального прокурора.
«
"Правоохранители Одесской области пресекли деятельность преступной группы, которая организовала незаконный вывоз украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, за границу для дальнейшего усыновления", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Подозреваемыми являются две гражданки Украины в возрасте 39 и 47 лет, а также 49-летний основатель организации, который действовал из-за границы. Помимо них в схеме участвовали 15 перевозчиков, которые и осуществляли перемещение детей с территории Украины за границу.
По данным следствия, подозреваемые изготовляли поддельные документы и организовывали перевозку детей через государственную границу. На момент раскрытия схемы и вмешательства правоохранителей за границу успели вывезти уже 13 детей. Куда именно были отправлены дети, не указывается.
Находившиеся на территории Украины женщины взяты под стражу, их обвиняют в торговле людьми, незаконной переправке людей через границу и подделке документов.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Экс-подполковник СБУ обвинил фонд Зеленской в торговле детьми с Украины
20 августа, 05:13
 
В миреУкраинаОдесская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала