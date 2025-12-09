На Украине раскрыли схему незаконного вывоза детей-сирот за границу

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Преступная группа, которая занималась незаконным вывозом детей-сирот за границу для передачи их на усыновление иностранными гражданами, была раскрыта на Украине, сообщил во вторник офис украинского генерального прокурора.
"Правоохранители Одесской области пресекли деятельность преступной группы, которая организовала незаконный вывоз украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, за границу для дальнейшего усыновления", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Подозреваемыми являются две гражданки Украины в возрасте 39 и 47 лет, а также 49-летний основатель организации, который действовал из-за границы. Помимо них в схеме участвовали 15 перевозчиков, которые и осуществляли перемещение детей с территории Украины за границу.
По данным следствия, подозреваемые изготовляли поддельные документы и организовывали перевозку детей через государственную границу. На момент раскрытия схемы и вмешательства правоохранителей за границу успели вывезти уже 13 детей. Куда именно были отправлены дети, не указывается.
Находившиеся на территории Украины женщины взяты под стражу, их обвиняют в торговле людьми, незаконной переправке людей через границу и подделке документов.