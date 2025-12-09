На Украине раскрыли схему незаконного вывоза детей-сирот за границу

По данным следствия, подозреваемые изготовляли поддельные документы и организовывали перевозку детей через государственную границу. На момент раскрытия схемы и вмешательства правоохранителей за границу успели вывезти уже 13 детей. Куда именно были отправлены дети, не указывается.